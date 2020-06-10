Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İstihdam Kalkanı Paketi'nin detaylarını paylaştı. ‘Tamamlayıcı Emeklilik' sisteminin 2022'de devreye alınacağını açıklayan Erdoğan ilave istihdama da teşvik verileceğini söyledi.



Normalleşme süreciyle birlikte ‘İstikrar Kalkanı Paketi’nin yerini alacak olan ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nin ayrıntıları belli oldu. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren paketin ilk ip uçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ayrıntılarının Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını duyuran Erdoğan “İstihdam Kalkanı Paketi’ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz” dedi.



2022’DE DEVREDE

Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: “2022’de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.” Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti



ESNEK ÇALIŞMA YOLDA

Erdoğan’ın açıkladığı paketinin bazı başlıkları şöyle: İşçiyi kısa çalışmaya veya ücretsiz izne çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek. İlave istihdama teşvik sağlanacak. Gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.



İŞÇİ ÇIKARMAK 3 AY DAHA YASAK

Yakında açıklanması beklenen ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nde şu önlemlerin yer alması bekleniyor: 17 Temmuz’da bitecek olan işçi çıkarma yasağı 3 ay uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Kayıtdışı çalışanlar kadroya alınırsa 1752 TL destek verilecek.Yeni alınan her işçi için ekime kadar 1732 TL destek sağlanacak. 25 yaş altı ile 50 yaş üstü 3 yıla varan sözleşme yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek.



EMEKLİNİN MAAŞI TES’LE ARTACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017’de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES’e dahil edilecek. Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu’ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES’ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.



