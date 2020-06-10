GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor

Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor
ISPARTA
110 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İstihdam Kalkanı Paketi'nin detaylarını paylaştı. ‘Tamamlayıcı Emeklilik' sisteminin 2022'de devreye alınacağını açıklayan Erdoğan ilave istihdama da teşvik verileceğini söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte ‘İstikrar Kalkanı Paketi’nin yerini alacak olan ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nin ayrıntıları belli oldu. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren paketin ilk ip uçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ayrıntılarının Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını duyuran Erdoğan “İstihdam Kalkanı Paketi’ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz” dedi.
 
2022’DE DEVREDE
Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: “2022’de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.” Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti
 
ESNEK ÇALIŞMA YOLDA
Erdoğan’ın açıkladığı paketinin bazı başlıkları şöyle: İşçiyi kısa çalışmaya veya ücretsiz izne çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek. İlave istihdama teşvik sağlanacak. Gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.

İŞÇİ ÇIKARMAK 3 AY DAHA YASAK
Yakında açıklanması beklenen ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nde şu önlemlerin yer alması bekleniyor: 17 Temmuz’da bitecek olan işçi çıkarma yasağı 3 ay uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Kayıtdışı çalışanlar kadroya alınırsa 1752 TL destek verilecek.Yeni alınan her işçi için ekime kadar 1732 TL destek sağlanacak. 25 yaş altı ile 50 yaş üstü 3 yıla varan sözleşme yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek.

EMEKLİNİN MAAŞI TES’LE ARTACAK
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017’de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES’e dahil edilecek. Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu’ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES’ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'daki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER
El Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'den
Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ayasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildi
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta Belediyesi Gül Konvoyu düzenleyecek
​İşten çıkarma ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Maskesize ceza! Uyarılar peş peşe geldi
ISPARTA'DA TESİSLER AÇILIYOR SPORCULARIMIZ SAHALARA DÖNÜYOR
AKEL ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU KURSLARA BAŞLADI
Isparta'da kamyon şarampole devrildi yaralılar var!
Isparta'da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
Isparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısı
Isparta'da bir fikrim var diyen kadınlara davet!
Isparta'da esnafa özel ücretsiz dezenfekte hizmeti
Güneykent'te pandemiye davet hatırası
ISPARTA KARAAĞAÇ PAZARI AÇILDI - BAŞDEĞİRMEN'DEN ZİYARET '' ESNAFI MUTLU GÖRDÜK''
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandıIsparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı03 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındıIsparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı04 Haziran 2020
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama YaşanacakGeri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak05 Haziran 2020
yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyoryumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor03 Haziran 2020
ITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına KatıldıITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına Katıldı03 Haziran 2020
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltındaAntalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında03 Haziran 2020
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesiyeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi07 Haziran 2020
Kahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağıKahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağı03 Haziran 2020
Afşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske ürettiAfşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretti03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldıKahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı03 Haziran 2020
Antalya'da 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ile 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildiAntalya'da 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ile 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildi03 Haziran 2020
Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyorSon dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor09 Haziran 2020
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecekErdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek07 Haziran 2020
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimiAkıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi05 Haziran 2020
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetimIsparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim04 Haziran 2020
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilirMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir05 Haziran 2020
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü06 Haziran 2020