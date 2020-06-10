Başkan Erdoğan imzaladı: Birçok şehirde vali değişikliği!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kararnameye göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.



Son dakika haberi: Resmi Gazete'nün bugünkü sayısında yer alan Valiller Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanırken toplam 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.



Kararnameye göre; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Aksaray Valisi Ali Mantı, Karaman Valisi Fahri Meral, Mülkiye Başmüfettişi oldu.



YER DEĞİŞTİREN VALİLER



Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valiliğine, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valiliğine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliğine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliğine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valiliğine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliğine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine, Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine atandı.



BOŞALAN VALİLİKLERE ATAMALAR



Afyonkarahisar Valiliğine Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Adıyaman Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Çankırı Valilğine Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Kütahya Valiliğine İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sinop Valiliğine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Yozgat Valiliğine Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Aksaray Valiliğine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Karaman Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Elazığ Valiliğine Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Erzincan Valiliğine Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır, Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Siirt Valiliğine Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Tunceli Valiliğine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ardahan Valiliğine Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Iğdır Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Osmaniye Valiliğine Tepebaşı Kaykamı Erdinç Yılmaz, Düzce Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay getirildi.



Ayrıca, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.







33 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ!

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi oldu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valisi oldu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valisi oldu.

Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valisi oldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi oldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valisi oldu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valisi oldu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi oldu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valisi oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi oldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valisi oldu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valisi oldu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valisi oldu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valisi oldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valisi oldu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valisi oldu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valisi oldu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valisi oldu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi oldu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valisi oldu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valisi oldu.

Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi oldu.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi oldu.

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi oldu.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu.

Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi oldu.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi oldu.

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu.

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi oldu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi oldu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi oldu.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valisi oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu.

Tepebaşı Kaykamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valisi oldu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi oldu.



17 ŞEHRİN VALİSİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLDU

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Denizli Valisi Hasan Karahan Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Sinop Valisi Köksal Şakalar Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Aksaray Valisi Ali Mantı Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Karaman Valisi Fahri Meral Mülkiye Başmüfettişi oldu.



