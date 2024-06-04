Emekliler Dikkat! 30 Haziran’da Tamamen Bitecek

Halkbank: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan alma sözü veren SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon alabilecekler.

3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan alma sözü veren SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon alabilecekler. Şekerbank: 10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar Şekerbank’tan 5.000 TL promosyon alırken, kademeli olarak artan promosyonlar 12.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar Şekerbank’tan 5.000 TL promosyon alırken, kademeli olarak artan promosyonlar 12.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Denizbank: Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süreyle alanlara 12.000 TL’ye kadar nakit emekli promosyonu ödenecek.

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süreyle alanlara 12.000 TL’ye kadar nakit emekli promosyonu ödenecek. ING Bank: Maaşını ING’ye taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, aylık otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ekstra 3.000 TL’ye kadar promosyon veriyor, toplamda 18.000 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor.

Maaşını ING’ye taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, aylık otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ekstra 3.000 TL’ye kadar promosyon veriyor, toplamda 18.000 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor. QNB Finansbank: 20.000 TL’yi geçen aylık emekli maaşı ödemelerinde 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim yapılarak toplam promosyon miktarı 16.200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

20.000 TL’yi geçen aylık emekli maaşı ödemelerinde 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim yapılarak toplam promosyon miktarı 16.200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Garanti BBVA: Maaşlarını buraya taşıyan emekliler kademeli olarak nakit promosyon alabilecekler. En yüksek emekli maaşını alanlar 15.000 TL’ye kadar promosyon alabilirler.

Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak ödemelerin son başvuru tarihi yaklaşıyor.Emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zammını beklerken, ceplerini rahatlatacak ödemeyle ilgili sona gelinmeye başlandı. Bankalar arasındaki rekabet emekliler için cazip promosyonlar sunuyor.Bankaların emekliler için sunduğu promosyonlarının başvurularının sona ereceği tarih olan 30 Haziran’a haftalar kaldı. Ancak, bu promosyonlar arasında farklı miktarlarda ödemeler yapılıyor.İşte bazı bankaların sunduğu promosyon miktarları:30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayı unutmayın!