​Bakan Açıkladı! Cezalara Dev Zam Geldi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: 1 Haziran 2024'ten itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf yoluna gidilebilecek. Ayrıca, bu kararlara karşı kanun yollarına başvuru süresi '2 hafta' olacak. Maddi ve Manevi Tazminat: Konutu terk etmeme veya bağımlılıktan kurtulma amacıyla hastanede tedavi olma yükümlülüğüne tabi tutulan ve sonrasında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişilerin maddi ve manevi tazminat talep edebileceği belirtildi. Bu talepler ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonuna yapılacak. Yargılama Usulünde Değişiklikler: Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, mahkeme kararlarına itiraz edilmesi durumunda yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerin 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacağı açıklandı. Kişisel Veriler ve İdari Para Cezaları: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişikliklerin yanı sıra, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceği ifade edildi. Adli ve İdari Para Cezalarında Artış: 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları ve idari para cezalarında artış yapıldı. Adli para cezalarının alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL olarak belirlendi. Ön ödeme miktarı ise bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacak. Ayrıca, ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye yükseltildi. İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hakimliklerince verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı da 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldı.

Doğrudan Hükmedilen Adli Para Cezası Seçimlik Ceza Olan Adli Para Cezası Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası Hapis Cezası ile Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezaları

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerini duyurdu. İşte detaylar:Adli para cezası, bir suçun cezası olarak mahkeme tarafından belirlenen gün sayısına göre hesaplanan bir meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi gereken bir yaptırımdır. Ödenmediğinde hapis cezasına dönüşebilir.Adli para cezası, suçun mağduruna değil, devlet hazinesine ödenir.