Kurban Bayramı Öncesi Kırmızı Et Fiyatları Çakıldı! Bugünden İtibaren Başladı Kırmızı et fiyatlarında beklenen düşüş sonunda gerçekleşti. Kurban Bayramı öncesi kırmızı etin kilogram fiyatında ciddi bir düşüş yaşanıyor. İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, kısa süre önce gerçekleştirilen et ithalatının et fiyatlarının kilogram başına yaklaşık olarak 70 TL indirime neden olduğunu dile getirdi.

Yurt dışından ülkeye getirilen kırmızı etin fiyatlarının düşmesi, vatandaşın ucuzlayan ete erişim imkanını arttırıyor.

Et ve Süt Kurumu'ndan elde edilen bilgilere göre, ithalat süreci yıl sonuna kadar devam edecek. Bu da demek oluyor ki, kırmızı et fiyatlarında düşüşün devam etmesi ve piyasanın istikrarının korunması sağlanacak.

Kurumun attığı etkili adımlarla birlikte, tüketicilerin kırmızı et ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılaması sağlanıyor.

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan düşüş, birçok tüketici tarafından olumlu karşılanırken, bazı kesimler ise yaşanan bu indiriminin yeterli olmadığını ve fiyatlarda daha fazla düşüş beklediklerini ifade ediyor.

Başarıyla gerçekleştirilen kırmızı et ithalatının da etkisiyle fiyatlarda gözlemlenen düşüş, piyasada dengelenme sağlayarak tüketicilere olumlu yansıyor.