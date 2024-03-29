Fiat, Elektrikli Araç Segmentine 'Topolino' Modeliyle Giriş Yaptı

Fiat, hızla gelişen elektrikli araç teknolojisini benimseyerek şehir içi kullanıma uygun bir araç olan 'Topolino'yu satışa sundu. İşte aracın özellikleri:Topolino, kompakt ve şık tasarımıyla şehir yaşamına mükemmel şekilde uyum sağlamak için tasarlandı. 16 yaşından itibaren B1 ehliyetiyle kullanılabilmesi, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.Opsiyonel olarak sunulan Plus paket ile aracın özellikleri artırılabiliyor. Bu paket, arka bagaj taşıma aksesuarı, "Dolce Vita" saklama kutusu ve krom yan ayna kapakları gibi kullanışlı ve estetik ekstralar içeriyor.Topolino'nun kapalı versiyonu 449.900 TL, Plus versiyonu ise 479.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.Fiat ayrıca, Mart ayı boyunca sınırlı sayıda satılacak olan Topolino için 150 bin TL peşinat, 15 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı sunuyor.Sınırlı sayıda satılacak olan bu aracı kaçıranlar için endişe etmelerine gerek yok. Çünkü Topolino'nun açılır tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışı henüz başlamadı. Bu modelin yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.