WhatsApp Kullananlar Dikkat! Bunu Yapan Engellenecek

WhatsApp Profil Fotoğrafı Ekran Görüntüsü Alma Özelliği Geliyor

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini daha da artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, profil fotoğrafı ekran görüntüsü almaya çalışanları engellemeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, profil resimlerini kaydetmek istediklerinde WhatsApp tarafından uyarılacak ve ekran görüntüsü alma işlemine izin verilmeyecek.

Gelişen teknolojiyle birlikte, dijital gizlilik endişeleri arttıkça, WhatsApp gibi platformların bu tür önlemleri alması, kullanıcı güvenliği açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Henüz güncellemenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği net değil, ancak bu özellik WhatsApp'ın güvenlik önlemlerine yeni bir katkı olarak öne çıkıyor.