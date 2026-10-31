Elektrik faturalarında yeni dönem! 820 TL detayı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken aboneleri için 2027 yılında uygulanacak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini yıllık 3 bin kilovatsaat olarak belirledi. Yeni sınır, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor. Bu tüketim düzeyinde aylık faturanın yaklaşık 820 TL olduğu belirtilirken, düzenlemenin yaklaşık 6,5 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor.

Elektrik faturalarında 3 bin kWh sınırı geliyor

Elektrik faturalarında devlet desteği ve yüksek tüketimli abonelere uygulanan tarifeyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. EPDK'nın aldığı karara göre, mesken aboneleri için 2027 yılında geçerli olacak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti yıllık 3 bin kWh olarak belirlendi.

Yeni limit, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak. Yıllık elektrik tüketimi belirlenen sınırı aşan ve ikili tedarik anlaşması yapmayan mesken aboneleri, yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tarifeden elektrik kullanabilecek.

Düzenlemenin, Türkiye genelindeki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunu etkilemesi bekleniyor. Bu sayı, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

820 TL'lik elektrik faturası detayı

Yeni düzenlemeyle birlikte öne çıkan ayrıntılardan biri de aylık elektrik faturası hesabı oldu.

Yıllık 3 bin kWh tüketim, aylık ortalama 250 kWh elektrik kullanımına karşılık geliyor. Paylaşılan bilgilere göre bu tüketim seviyesinde aylık fatura tutarı yaklaşık 820 TL olarak hesaplanıyor.

Ancak bu tutar, bütün abonelerin faturalarının 820 TL olacağı anlamına gelmiyor. Gerçek fatura tutarı tüketim miktarına ve uygulanan tarifeye göre değişiyor.

Limiti aşan aboneleri ne bekliyor?

Yıllık elektrik tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri, gerekli ikili anlaşmayı yapmamaları durumunda yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tarifeye geçebilecek.

Düzenlemeye göre tüketim limitinin aşılmasıyla birlikte son kaynak tarifesinin uygulanacağı tarih, tüketimin hangi ayda sınırı geçtiğine göre değişecek.

2026 veya 2027 yılı tüketiminde sınırın aşılması durumunda, belirlenen kurallar doğrultusunda ilgili ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yeni tarife uygulanabilecek.

Yeni tarife hangi tarihte başlayacak?

EPDK'nın açıkladığı örnek senaryolara göre uygulama takvimi şöyle:

2026 yılı ekim ayında: Yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh sınırını aşan ve gerekli koşulları taşıyan mesken abonelerine 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tarife uygulanabilecek.

2026 yılı aralık ayında: Tüketimi sınırı ilk kez aşan aboneler için uygulama 1 Mart 2027'de başlayabilecek.

2027 yılı haziran ayında: Yıllık tüketimi ilk kez sınırı aşan aboneler için yeni tarife 1 Eylül 2027'den itibaren uygulanabilecek.

31 Temmuz 2027 itibarıyla: Saatlik sayaç okuması yapılabilen ve belirtilen koşulları karşılayan aboneler için uygulama 1 Ekim 2027'de başlayabilecek.

Bu tarihler, EPDK'nın paylaşılan örnek senaryolarındaki koşullara göre değişebiliyor. Abonelerin kendi tüketim durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.

Hangi aboneler yeni düzenlemeden muaf tutulacak?

EPDK'nın düzenlemesinde bazı tüketici grupları kapsam dışında bırakılıyor.

Paylaşılan bilgilere göre muafiyet kapsamında yer alan gruplar şöyle:

Tarımsal faaliyetler abone grubu

Camiler ve diğer ibadethaneler

Cemevleri

İlgili düzenlemede belirtilen dernekler

Şehit aileleri

Muharip ve malul gaziler

Köy içme suyu aboneleri

AFAD'a ait geçici barınma merkezleri

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler

Ayrıca sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone gruplarında uygulanan yıllık 15 bin kWh sınırının değiştirilmediği bildirildi.

Devlet desteğinde değişiklik mi yapılıyor?

EPDK'nın açıklamasına göre düzenlemeyle ulusal elektrik tarifesinde genel bir değişikliğe gidilmiyor. Amaç, belirlenen yıllık tüketim limitini aşan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden tedarik etmesi.

Bu kapsamda yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri ile ilgili diğer abone gruplarında belirtilen sınırları aşan tüketicilerin son kaynak tarifesi kapsamında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Elektrik aboneleri nelere dikkat etmeli?

Yeni uygulama nedeniyle vatandaşların yıllık elektrik tüketimlerini takip etmeleri önem taşıyor. Özellikle elektrikli ısıtıcı, klima, termosifon ve diğer yüksek tüketimli cihazları yoğun kullanan hanelerin tüketim miktarlarını kontrol etmeleri faydalı olabilir.

Abonelerin faturalarında yer alan tüketim bilgilerini incelemeleri, yıllık toplam tüketimlerini takip etmeleri ve gerekli durumlarda tedarik şirketlerinden bilgi almaları öneriliyor.

Elektrik faturalarında 2027 yılında uygulanacak 3 bin kWh sınırı, milyonlarca mesken abonesini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 6,5 milyon abonenin etkilenmesi beklenen düzenlemede, yıllık tüketim miktarı ve uygulanacak tarife, elektrik faturalarının tutarını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alacak.