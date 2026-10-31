Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak

Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak
ISPARTA
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Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların 1 Kasım Pazar günü saat 00.00'dan itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülürken, otogaz için de 9 TL'lik artış iddiası gündeme geldi.

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri yeni fiyat değişikliklerini yakından takip ederken, kasım ayının ilk günlerinde benzin ve motorin fiyatlarında artış beklentisi oluştu.
Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, KDV dâhil olmak üzere benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılması öngörülüyor.
Zamların gerçekleşmesi hâlinde artışlar, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt zammı ne zaman uygulanacak?

Beklenen fiyat artışlarının, 31 Ekim Cumartesi gününü 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.
Ancak nihai fiyatların dağıtım şirketlerinin güncellemeleriyle netleşmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin zamlı fiyatların yürürlüğe girip girmediğini takip etmesi gerekiyor.

Otogaza 9 TL zam beklentisi

Benzin ve motorin için gündeme gelen artışların ardından LPG otogaz fiyatlarıyla ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sektör yetkililerinden aktarılan bilgilere göre, 3 Kasım Salı günü saat 00.00'dan itibaren otogazın litre fiyatına 9 TL zam yapılması değerlendiriliyor.
Henüz kesinleşmediği belirtilen bu artışın gerçekleşmesi durumunda LPG fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanabilecek. Bazı büyükşehirlerde litre fiyatının 50 TL seviyesini aşabileceği tahmin ediliyor.

Motorin 100 TL'yi, benzin 80 TL'yi aşabilir

Beklenen zamların pompaya yansıması hâlinde akaryakıt fiyatlarında yeni seviyeler görülebilecek.
Paylaşılan bilgilere göre, 30 Ekim itibarıyla İstanbul'da yaklaşık 96,60 TL olan motorinin litre fiyatının 3,60 TL'lik artışla 100 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
Litresi yaklaşık 76,20 TL seviyesinde bulunan benzinin ise 4,15 TL'lik zam sonrasında 80 TL'yi aşabileceği öngörülüyor.
Otogaz için gündeme gelen 9 TL'lik artışın gerçekleşmesi hâlinde ise LPG fiyatlarında da ciddi bir yükseliş yaşanabilir.

Araç sahipleri yeni fiyatları takip ediyor

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gündeme gelen zam beklentileri, araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendiriyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimlerin ulaşım ve nakliye maliyetlerine de yansıması bekleniyor.
Akaryakıta ilişkin zam beklentilerinin kesinleşmesi için dağıtım şirketlerinin güncel fiyat duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Özellikle LPG için gündeme gelen 9 TL'lik artışın henüz kesinleşmediği belirtiliyor.
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