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Özgür Demirtaş: Temmuz Ayında Asgari Ücrete Zam Yapılmazsa Büyük Sıkıntılar Yaşanacak

Ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücretle çalışanların zor durumda kalabileceğini ve Temmuz ayında yapılacak bir zamın önemli olduğunu vurguladı. Finansal okuryazarlık eksikliğinin, düşük gelir grubunu daha da zor duruma sokabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımında, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda, alt gelir grubunun tarihin en büyük alım gücü sıkıntısını yaşayabileceği ifade edildi. Bu durumun, finansal okur yazarlık eksikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Asgari ücrette Temmuz ayında yapılacak bir zamın önemli olduğu, özellikle alım gücünün artması ve düşük gelir grubunun yaşadığı sıkıntıların azaltılması için gerekliliği üzerinde duruldu.

Ancak, resmi açıklamalara göre, asgari ücret zammı Ocak ayında belirlenmiş ve tüm yılı kapsayacak şekilde planlanmıştı. Bu nedenle, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması bekleniyordu.

Ancak, kulislerde farklı iddialar dolaşıyor. SGK uzmanlarının yaptığı açıklamalar ve kulis bilgilerine dayandırılan iddialara göre, asgari ücrete yeni bir zam planı olduğu konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi ve Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası bir zamın söylentileri var. İddialara göre, asgari ücret 3.000 TL'lik bir artışla 20.000 TL'ye yükselecek.

Ancak, bu iddialar henüz resmiyet kazanmamış durumda ve net bir açıklama yapılmadığı için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, asgari ücretle çalışanların zam beklentileri netlik kazanacak.





