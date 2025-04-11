Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”

Isparta’da proje okullarına yapılan atamalar, eğitim camiasında tepkilere neden oldu. Eğitim İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Baki Tok, Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kriterlere dayalı olmayan, keyfi atamaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Tok, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim-İş olarak hiçbir öğretmenimizin mağdur edilmesine, MEB’in öğretmen kıyımı yapmasına, kendisince makbul olmayan öğretmenleri niteliklerine bakmaksızın tasfiye etmesine izin vermeyeceğiz.”

“Proje okulu atamalarında liyakat ilkesinin gözetilmesi gerektiğini” vurgulayan Tok, kayırmacılığın eğitimdeki adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

Eğitimciler, atamalarda şeffaflık ve objektif kriterler talep ederken, karar vericilere sürecin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.



