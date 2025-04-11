isparta-oto-ekspertiz

Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”

Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”

Isparta’da proje okullarına yapılan atamalar, eğitim camiasında tepkilere neden oldu. Eğitim İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Baki Tok, Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kriterlere dayalı olmayan, keyfi atamaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Tok, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Eğitim-İş olarak hiçbir öğretmenimizin mağdur edilmesine, MEB’in öğretmen kıyımı yapmasına, kendisince makbul olmayan öğretmenleri niteliklerine bakmaksızın tasfiye etmesine izin vermeyeceğiz.”

“Proje okulu atamalarında liyakat ilkesinin gözetilmesi gerektiğini” vurgulayan Tok, kayırmacılığın eğitimdeki adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

Eğitimciler, atamalarda şeffaflık ve objektif kriterler talep ederken, karar vericilere sürecin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”
Isparta’da Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkatli Olmalı
Isparta Antalya Karayolu İçin KGM'den Sürücülere Önemli Duyuru
Koza Tekstil’de Dev Çadır Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Gündem Oto Müzik, Araç Teknolojisinde Yeni Dönem Başlatıyor!
Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!
Isparta'da Yiğit Besi Çiftliği'nde Kurbanlık ve Hisseli Satışlar Başladı
Isparta İçin Meteorolojik Uyarı
Sanat Dünyası Yasta: Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Isparta'da Taze ve Lezzetli Şarküteri Ürünleri İçin Çevik Gıda
Türker Et ile Bayram Sofralarınıza Lezzet Katın! ''Bayramda Açığız''
Yerel Esnafa Destek: Isparta’nın Parası Isparta’da Kalsın!
Isparta’da 160 Kişilik Toplum Yararına Program Başvuruları Başlıyor
Bayram Trafiği İçin Yeni Tedbirler: Ağır Araçlara Geçici Kısıtlama
Isparta’da "Change Oto" Operasyonu: 30 Araca El Konuldu, 2 Kişi Tutuklandı
Isparta'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
Isparta’da Kişiye Özel Anatomik Saç Kesimi: Yüksel Hair Concept
Gelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Isparta’nın Mis Kokulu Köşesi: Eyüp Sabri Tuncer Kolonya Bayisi
Isparta’da Zirai Don Bekleniyor: Çiftçiler Dikkat!
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!05 Nisan 2025
Gündem Oto Müzik, Araç Teknolojisinde Yeni Dönem Başlatıyor!Gündem Oto Müzik, Araç Teknolojisinde Yeni Dönem Başlatıyor!08 Nisan 2025
Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Bin Adet Sikke Ele GeçirildiIsparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Bin Adet Sikke Ele Geçirildi09 Nisan 2025
Süpürge Dünyası Artık Yeni Yerinde: Elektrikli Süpürgeleriniz İçin Uzman Çözüm MerkeziSüpürge Dünyası Artık Yeni Yerinde: Elektrikli Süpürgeleriniz İçin Uzman Çözüm Merkezi07 Nisan 2025
Koza Tekstil’de Dev Çadır Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!Koza Tekstil’de Dev Çadır Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!08 Nisan 2025
Isparta’nın İhracatı Mart Ayında %28,6 ArttıIsparta’nın İhracatı Mart Ayında %28,6 Arttı08 Nisan 2025
Isparta Antalya Karayolu İçin KGM'den Sürücülere Önemli DuyuruIsparta Antalya Karayolu İçin KGM'den Sürücülere Önemli Duyuru09 Nisan 2025
Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”Eğitimcilerden Proje Okulu Atamalarına Tepki: “Keyfiyet Değil Liyakat Esas Alınmalı”10 Nisan 2025
Proje Okulları Atamalarına Sert Tepki: “Liyakat Değil, Aidiyet Esas Alındı”Proje Okulları Atamalarına Sert Tepki: “Liyakat Değil, Aidiyet Esas Alındı”10 Nisan 2025
Isparta’da Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkatli OlmalıIsparta’da Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkatli Olmalı10 Nisan 2025