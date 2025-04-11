Isparta’da Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkatli Olmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Isparta ve çevresinde 10 nisan perşembe gecesi ile 11 nisan cuma gecesi arasında zirai don olayı bekleniyor. Özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olması istendi.

Yetkililer, çiftçilerin il ve ilçelere özel hazırlanan sıcaklık tahminlerini düzenli olarak takip etmeleri ve don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.

Zirai donun, ürünlerde ciddi zararlara yol açabileceği hatırlatılarak, vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.