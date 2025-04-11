Proje Okulları Atamalarına Sert Tepki: “Liyakat Değil, Aidiyet Esas Alındı”

Isparta’da proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamaları, eğitim camiasında büyük tepki çekti. Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan atama sonuçlarının kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

“Bakanlık Kendi Yönetmeliğine Uymuyor”

Açıklamada, proje okullarına yapılan atamalarda hukuki ve mevzuata uygun kriterlerin hiçe sayıldığı vurgulandı. Çelik, bakanlığın kendi çıkardığı yönetmeliğe dahi uymadığını, atamaların kişisel tercihlere ve sendikal aidiyetlere göre yapıldığını savundu. "Bu sınırsız ve sorgulanamaz yetki nereden alınmaktadır?" diyerek Milli Eğitim Bakanı’na sorular yönelten Çelik, kamuoyunun bu keyfi uygulamalara karşı açıklama beklediğini söyledi.

“Liyakat Nerede?”

Çelik açıklamasında, proje okullarında dört yılını dolduran nitelikli öğretmenlerin hangi gerekçeyle görevlerinden alındığını sorgularken, bu tür uygulamaların kamu yararını gözetmediğini, aksine öğrenciler, veliler ve eğitimciler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını vurguladı.

“Siyasi ve Sendikal Etki İddiası”

Açıklamada, atama sürecine yerel düzeyde bazı siyasetçilerin, bürokratların ve sendika görünümlü yapıların müdahil olduğu iddia edildi. Çelik, bu yapılanmaları “bizden olmayan ölsün” anlayışıyla hareket etmekle suçladı ve "Isparta halkı sizi hayırla yad etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

“Türk Eğitim-Sen Mücadelesine Devam Edecek”

Açıklamasını, “Dün olduğu gibi bugün de Türk Eğitim-Sen, doğrunun ve haklının yanında olmaya devam edecektir” sözleriyle tamamlayan Çelik, mağduriyet yaşayan tüm eğitim emekçilerini hukuki mücadeleye davet etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.