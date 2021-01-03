Eğirdir'e 100 yataklı olan 63 Milyon TL'lik dev yatırımda sona gelindi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin yeni hizmet binası Pazartesi günü itibariyle polikinlik hizmetine başlıyor.TBMM Başkanvekili Bilgiç; ''2018 yılı Şubat ayında inşaatı başlayan 100 yataklı 21.500 M2 kapalı alanlı 24 poliklinik odası , 10 Adet diyaliz ünitesi, 8 adet yoğun bakım kapasiteli, 20 adet fizik tedavi ünitesi, 5 adet diş Üniti, modern Labratuvar görüntüleme ve acil ünitesi olan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 istasyonu ile birlikte yaklaşık 63.000.000 TL ye mal edilmiş olan Sağlık Kompleksi 04.01.2021 tarihi itibari ile hizmete girecek.'' Dedi.Eğirdir’imiz olmak üzere çevre ilçelere köy ve kasabalarımıza, Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Eğirdir halkımıza daha iyi bir hizmet verebilmek ve hastanemizde görev yapan tüm sağlık personelimizin bu pandemi sürecinde daha modern ve teknolojik bir alt yapı ile hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.