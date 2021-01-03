Son dakika gelen bir habere göre 2020 Aralık enflasyonu yarın açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.



5 aylık enflasyon yüzde 7,02

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi.



2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.



Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.



Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak.



Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.



12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

