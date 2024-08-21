Eğirdir'de 5 Yıldız Konforunda Uygulama Oteli Açıldı

Eğirdir İlçesi'nde, 201 öğrencinin eğitim aldığı ve hayırsever iş insanı Nafiz Yürekli’nin adını taşıyan Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, düzenlenen törenle açıldı. Rahmetli Nafiz Yürekli’nin ailesi tarafından yenilenen bu tesis, 5 yıldızlı otel konforunda misafirlerini ağırlayacak. Açılış töreninde, Vali Aydın Baruş ve Isparta protokolü katılımcılara hitap ederek, Eğirdir turizmi ve eğitimi için bu önemli kazanımın önemini vurguladılar. Yenileme çalışmaları yaklaşık 30 milyon liraya mal olan otelin açılışı, katılımcıların kurdele kesimi ve oteli gezmesiyle sona erdi.















