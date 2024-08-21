Isparta'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi S.S. yakalandı. "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması," "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma," ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan şahıs, tespit edilen adreste düzenlenen operasyon sonucunda cezaevine teslim edildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



