Eğirdir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ilçemizde yapılan programlarla gerçekleşti. Sabah gerçekleşen ilk programda Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde şehitlik ziyareti gerçekleşti.

Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve protokol katıldı. MAREM toplantı salonunda hazırlanan program büyük beğeni topladı. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.



EĞİRDİR BELEDİYESİ

