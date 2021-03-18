Tarihimizin en büyük ve anlamlı zaferlerinden biri olan, ayrıca tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" dedirten destanı, tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106. yıl dönümü münasebeti ile İlçemizde tören saat 10.00´da Cumhuriyet Meydanında yapıldı.Törene Senirkent Kaymakam V. Sayın Özlem KILIÇTÜRK, Garnizon Komutanı Sayın Kara Pilot Alb. İbrahim ÇİFTÇİ, Senirkent Belediye Başkan V. Sayın Ahmet AY, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.Atatürk Büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra şehit kabirleri ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okundu ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.SENİRKENT BELEDİYESİ