Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem! Isparta da sallandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gece saat 03.23’te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, Isparta’da da hissedildi. Gece uykusundan sarsıntıyla uyanan vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen deprem, Isparta ve çevresinde de hissedildi. 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23’te kaydedilen sarsıntı, gece saatlerinde vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçüldü. Merkez üssü Dinar ilçesi olan depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Deprem Isparta’da da hissedildi

Dinar merkezli sarsıntı, Isparta kent merkezinde ve çevre yerleşimlerde de hissedildi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar uykularından uyanırken, sarsıntı bölgede kısa süreli endişeye neden oldu.

Depremin merkez üssünün Isparta’ya yaklaşık 49 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Depremin büyüklüğü ve derinliği açıklandı

AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri şöyle:

Büyüklük: 4,1 (Mw)

Merkez üssü: Dinar / Afyonkarahisar

Tarih: 5 Kasım 2026

Saat: 03.23.17

Derinlik: 7,02 kilometre

Hasar açıklaması bekleniyor

Depremin ardından bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor. İlk haberlerde herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi bildirilmedi. Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalarla birlikte gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

Dinar ve çevresinde hissedilen deprem, Isparta’da da gece saatlerinin en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.