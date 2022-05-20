Eğirdir Halk Eğitimi merkezi Tiyatro Topluluğunun Bu yıl hazırladığı Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı Güzel Sanatlar Fakültesi sahne sanatları bölümü öğretim görevlisi A. Bülent Özbirgül’ün yönettiği ve Halk Eğitimi merkezi kursiyerlerinin oynadığı “Entrikalı dolap Komedyası” adlı oyun geniş bir izleyici kitlesi karşısına çıkarak sahne aldı. 2 perdelik oyun yaklaşık iki saat sürdü. İzleyen yediden yetmişe herkese hitap eden konusuyla, oyuncuların muhteşem performansı karşısında hoşça vakit geçiren seyirciler salondan ayrıldılar. Oyunun 2. Gününde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Eğirdir ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve çok sayıda daire müdürü de izledi. Büyük bir özveri ile hazırlanan oyunda Halk eğitimi merkezi müdürü Ali Şanal’ın da oynaması izleyenler için de bir sürpriz oldu. Başarılı performanslarından dolayı Kaymakam Adem Çelik Oyunculara ve yönetmenine günün anısına plaket takdim etti. Halk Eğitimi Merkezi müdürü Ali Şanal desteklerinden dolayı Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ e, Belediye Başkanı Veli Gök’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu’na , Salonu oyun için tahsis eden MAREM Müdürü Şerif Özongun’a teşekkür etti. Oyunu Kaçıranlar için Bugün akşam saat 20.30 da MAREM toplantı salonunda yeniden oynanacaktır. Tüm tiyatro severleri davetlidir.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)