BİRLİKTE ÜRETMEK İÇİN BULUŞUYORUZ..

BİRLİKTEN GÜÇLÜ TİCARETE!

BATI AKDENİZ TİCARET BULUŞMASINDA NELERİ BULACAKSINIZ?

: 26 - 27 Mayıs 2022: ANFAŞ Fuar Merkezi: https://batiakdenizticaretbulusmasi.orgCovid 19 pandemisi sonrasında, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak şekilde, işletmelerin birbirleri ile ticaretlerinin artmasına ve bölge ekonomisinin daha yüksek katma değer üretmesine fayda sağlamak amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu etkinlik, Batı Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ekonomik buluşmasıdır.Bölgemizde faaliyet gösteren, bölge ekonomisine katkı sağlayan ve katma değer yaratan firmalarımızı birbirleriyle tanıştırmak, bölge içi ticareti artırmak ve yeni işbirliği fırsatları sunmak için 26-27 Mayıs tarihlerinde ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi’nde buluşuyoruz.Siz de bu büyük buluşmaya davetlisiniz…Yeni bir iş fikri olan ve desteğe ihtiyaç duyan girişimciler, yurtdışı pazarlara açılıp ihracatta ben de varım diyen üreticiler, daha çok üretmek ve daha fazla kişiyi istihdam etmek istiyorum ama desteğe ihtiyacım var diyen firmalar… Sorularınıza cevap verebilmek için Ankara’dan gelecek Bakanlık yetkilileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzmanları “6. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi”nde sizleri bekliyor…Bir ürünüm var ama dijital pazarlama kanallarını nasıl kullanabilirim diyenler, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak isteyen ve işlerini dijital ortama taşımak isteyenler, inovasyon, yeni nesil girişimcilik konularında fikir sahibi olmak istiyorum diyenler… E-Ticaret Sokağı; Bilişim ve Dijital Pazarlama B2B etkinlikleri tam size göre…Bölgemiz ve Türkiye ekonomisi, inovasyon, dijital dönüşüm ve girişimcilik konularında alanında uzman isimlerin yer alacağı seminer ve söyleşiler…Ayrıca yeni işbirliği ağları kurmak isteyen tüm girişimciler için networking ve ikili görüşme (B2B) etkinlikleri ile inovasyon ve yeni nesil girişimcilik gibi konularda alanlarında uzman isimlerin vereceği paneller ve seminerler, sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan SANTEK Yat İmalatı Sektör Buluşması ve daha birçok etkinlik iki gün boyunca sizleri bekliyor.26-27 Mayıs 2022 tarihinde Anfaş Antalya Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’nda buluşalım.Isparta Ticaret Borsası