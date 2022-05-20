Isparta Ticaret Borsası ve SDÜ arasında Coğrafi İşaret Protokolü İmzalandı.

Isparta Ticaret Borsası ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında Coğrafi İşaret Denetim ve Analiz Protokolleri imzalandı. Protokol törenine ITB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur Büyükçulcu, SUDUM Temsilcisi Taner Erkaymaz ve ITB Meclis Üyeleri ve SDÜ Öğretim Üyeleri katıldı.İlimiz ekonomisine büyük katma değer sağlayacak ve marka değerini artıracak ‘Isparta Gül Suyu’ ve ‘Isparta Gülyağı’ coğrafi işaretlerinin denetimi ve ürünlerin analizinde niteliği arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında imzalanan protokol ile Isparta Ticaret Borsası ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğine gitti. Protokol çerçevesinde coğrafi işaret kullanım başvurularına istinaden firma denetimlerinde ve alınan ürün numunelerinin analizlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce personel desteği ve indirimli analiz desteği sağlanacak. Denetimler sonucunda coğrafi işaret standartlarına uygun olan ürünler, “Coğrafi İşaretli Ürün” logosu kullanımına hak kazanacaklar. Düşük kaliteli ve taklit ürünler ise Isparta Gül Suyu veya Isparta Gülyağı isimleri ile piyasada satışa sunulamayacak.Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar şunları kaydetti;Coğrafi İşaret; belli bir niteliği, ünü ve özellikleriyle bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü tanıtan işaretlerdir.Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin hukuki olarak korunmasını sağlar.Deyim yerinde ise kültürel mirasımızı korur ve gelcek nesillere aktarılmasını sağlar.Isparta Ticaret Borsası olarak dünyada her geçen gün önem kazanan ve büyüyen coğrafi işaretli ürünler pazarından ilimiz ürünlerinin de yararlanmasını sağlamak için öncü bir rol üstlendik.2019 yılında Isparta Gülyağı2021 yılında ise Isparta Gül Suyu’nun coğrafi işaretini aldık.Coğrafi işaretlerin sağladığı hukuki koruma imkanı ile piyasada Isparta Gülyağı ve Isparta Gülyağı adını kullanarak hak ihlali yapan ürünlerin satıştan çektirilmesini sağladık. Bu sayede gerçek üreticilerimizin menfaatlerini koruduk. Bundan sonrada korumaya devam edeceğiz.Coğrafi İşaretli ürünlerin niteliklerinin belirlenmesinde ve gerekli niteliklerinin tespitinde de ilimizdeki ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışıyoruz.Bu konuda en büyük paydaşlarımızdan biri de Süleyman Demirel Üniversitemiz ve bünyesinde yer alan Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.Bugün imzalayacağımız protokol ile hem coğrafi işaretli ürünlerimizin denetiminde hem de alınan numunelerin teknik analizlerinde işbirliğimizi pekiştirerek büyütüyoruz.İşbirliğimizin ilimiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu konuda desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz Prof. Dr. İlker Çarıkçı olmak üzere tüm hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Tören karşılıklı imzaların atılması sonucu iyi dilek ve temennilerle sona erdi.Isparta Ticaret Borsası