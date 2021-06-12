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Eğirdir Gölü’ne sazan, kerevit ve tıbbi sülük yavrusu bırakıldı

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Eğirdir Gölü’ne sazan, kerevit ve tıbbi sülük yavrusu bırakıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.06.2021 19:00
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05 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Eğirdir Gölü’ne sazan, kerevit ve tıbbi sülük yavrusu bırakıldı
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak üretilen yaklaşık 20 bin sazan yavrusu ve 10 bin yavru kerevit ve 2000 adet tıbbi sülük yavrusu 05 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Eğirdir Gölü’ne bırakıldı. Yavru sazan ve kerevitlerin göle bırakılması programı Eğirdir Limanı’nda gerçekleştirildi. Program Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI, Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Fuat BİLGİN, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah BORCA, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Enstitü Müdürlüğümüzce üretimi yapılan balık ve kerevit yavruları göle bırakıldı. Tıbbi sülükler ise Gelendost ilçesinden Eğirdir Gölü’ne bırakıldı.

SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 
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