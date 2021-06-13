Dijital çağda, bir kuruluşun çalışkan çalışanlardan daha fazlasına ihtiyacı var, üzerinde çalışmaları için güvenli ve güvenilir BT(Bilgisayar Teknolojileri) Altyapı Yönetimine ihtiyacı var. Doğru altyapı olmadan, kötü kullanıcı deneyimi, üretkenlikte düşüş ve kesinti nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerden muzdarip olabilirsiniz.
İhtiyacınız olan BT Tedarik ne olursa olsun, donanım, yazılım, çevre birimleri veya sarf malzemeleri olsun, Isparta'da Maksimum Bilgisayar, önde gelen üreticilerin binlerce ürünü için rekabetçi fiyatları sizlere sunuyor.. Bu ürünler, mükemmel bir satış sonrası kurulum ve destek hizmetleri ile desteklenmektedir.
Günümüzde şirketler teknolojiyi her zamankinden daha fazla kullanıyor. Bu nedenle, bu şirketler sektöre veya dahili BT desteğine sahip olup olmadıklarına bağlı olarak farklı seviyelerde BT desteğine ihtiyaç duyarlar. Isparta'da Maksimum Bilgisayar, tüm müşterilerilerine benzersiz müşteri hizmetleri ve BT desteği sunar. Bu, her müşterinin benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. İşletmenizin sahip olduğunuz bilgisayar sistemleri ve yazılımlarından faydalanmasını sağlamak için Maksimum Bilgisayar, sizinle ve personelinizle birlikte çalışır.
Maksimum Bilgisayar , kusursuz hizmete ve kişiselleştirilmiş, hızlı desteğe kendini adamış, sertifikalı teknik personele sahiptir ve bu personeller tarafından yönetilir. ''İş başarınız bizim başarımızdır,'' felsefesiyle size mümkün olan en iyi hizmeti sunar ve mevcut hedeflerinizi ve iş planlarınızı tamamlar.
Günümüzün teknolojik gelişmeleri ile çoğu bilgisayar sorunu uzaktan çözülebilir. Bu nedenle Maksimum Bilgisayar yardım masası nitelikli ve deneyimli teknik peronellerden oluşmaktadır. Güvenli bir uzak bağlantı üzerinden sistemlerinize bağlanarak ve sisteminizdeki sorunları gidererek anında destek sağlayabilirler.
Bu, bir dizüstü bilgisayarda ofisinizden uzaktaysanız, dünyanın hemen hemen her yerinde size yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Maksimum Bilgisayar BT destek servisi , sorunları bir felakete dönüşmeden önce belirlemek ve çözmek için gelişmiş bilgisayar servisi ve bakım ekibi ile sağlar.
Bilgisayar sistemimizde , herhangi bir kesinti olmaması için uzaktan kontroller yapacak ve yerinde destek gerekiyorsa, size uygun bir zamanda bulunduğunuz yere bir teknik servis personeli ulaştırır. . Son teknoloji yardım masası biletleme sistemi ile gerekli yükseltmeler, değiştirme planları ve gerçekleştirilen kontrollerin ve çalışmaların detayları hakkında sizi bilgilendirir.
Maksimum Bilgisayar Isparta'nın ve ilçelerinin her yerindeki müşterilere hem yerinde hem de uzaktan destek sağlar.
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Maksimum Bilgisayar diğer destek hizmetlerini şöyle açıklıyor...;
Donanım Tedarik
Şirketiniz genişliyor, mevcut ekipmanı yükseltmek veya değiştirmek istiyorsanız, doğru ekipmanı zamanında ve bütçe dahilinde tedarik edebiliriz. Ve danışmanlık hizmetimizle, iş için doğru ekipmanı aldığınızdan emin olabiliriz. Ayrıca, ekipman yaşam döngünüzü ve bakımınızı yönetebiliriz.
BT Tedariğimiz aşağıdakilerin yanı sıra aklınıza gelebilecek her şeyi içerir:
- Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar
- Monitörler
- Cep Telefonları
- Çevre Birimleri
- Yönlendiriciler
- Sunucular
- Yazıcılar ve Tarayıcılar
- Ağ Bağlantı Cihazları
- Baskı Cihazları
Yazılım Tedarik ve Satış
Verimli, güvenli ve uyumlu kalmanızı sağlamak için doğru yazılım çözümünü ve lisansları almanızı sağlayabiliriz.Örneğin: (Anti-Virüs yazılımları: Nod32, Kaspersky, Ticari yazılım olarak ise Mikro Ticari...vb.)
Dijital dönüşümün bir parçası olan yazıcılar
Bağlantı, yenilik ve işbirliği çağında, baskı dünyası ve matbaalar da değişiyor. Yazıcılar artık iş yerinde önemli bir rol oynayan akıllı, çok işlevli ve bağlantılı cihazlardır. Ayrıca, Yazıcı tedarik ve yönetiminize yardımcı olabiliriz.
Yazdırma cihazlarınızı, tarayıcılarınızı, ve fakslarınızı yöneterek kuruluşunuzun verimliliğini, üretkenliğini ve bilgi güvenliğini geliştirmesini sağlayabiliriz.
Zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın – Personelin yazıcıyla ilgili sorunlara harcadığı zaman, özellikle eski donanım veya yazılımlarda can sıkıcı olabilir. Kağıt sıkışmaları, tonerlerin değiştirilmesi veya sipariş edilmesi değerli zaman ve para kaybına neden olabilir.
Müşterilerimize her zaman hazırız ve çok samimi ve deneyimli ekip üyelerimiz var. Personelimiz, BT ile ilgili tehditleri sorun haline gelmeden ortadan kaldıracak uzmanlığa, deneyime ve bilgiye sahiptir. Desteğimiz anında, sınırsız uzaktan ve yardım masası desteğiyle, saha ziyaretleri ve uzun süreli arıza sürelerini ortadan kaldırmanın yanı sıra hızlı sonuçlar sunar.
Sunacak daha çok şeyimiz var, sadece iletişime geçin!
''Bir destek sözleşmesine ihtiyacınız olmasa bile, tavsiyelerde bulunmaktan ve geçici olarak işleri tamamlamaktan memnuniyet duyarız.
Size yardım etmeyi çok isteriz.''
Ulaşılabilir ve Deneyimli B.T. Destek ve Bakım Hizmetleri – Bizi farklı kılan da bu.
Isparta Maksimum Bilgisayar
Adres:Mimarsinan caddesi Garanti Bankası yanı ISPARTA
Teknik Servis Telefon Numaraları
ALO TEKNİK SERVİS:0246 232 50 01
WHATSAPP:0541 232 50 01