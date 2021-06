TEKNOLOJİ İÇİN ISPARTA'DA MAKSİMUM BİLGİSAYAR

(Bilgisayar Teknolojileri)

''İş başarınız bizim başarımızdır,''

Donanım Tedarik

BT Tedariğimiz aşağıdakilerin yanı sıra aklınıza gelebilecek her şeyi içerir:

Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar

Monitörler

Cep Telefonları

Çevre Birimleri

Yönlendiriciler

Sunucular

Yazıcılar ve Tarayıcılar

Ağ Bağlantı Cihazları

Baskı Cihazları

Yazılım Tedarik ve Satış

Dijital dönüşümün bir parçası olan yazıcılar

Zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın –

Sunacak daha çok şeyimiz var, sadece iletişime geçin!

Isparta Maksimum Bilgisayar

Adres

:Mimarsinan caddesi Garanti Bankası yanı ISPARTA

Teknik Servis Telefon Numaraları

ALO TEKNİK SERVİS:

WHATSAPP:





































































































Dijital çağda, bir kuruluşun çalışkan çalışanlardan daha fazlasına ihtiyacı var, üzerinde çalışmaları için güvenli ve güvenilirAltyapı Yönetimine ihtiyacı var. Doğru altyapı olmadan, kötü kullanıcı deneyimi, üretkenlikte düşüş ve kesinti nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerden muzdarip olabilirsiniz.İhtiyacınız olan BT Tedarik ne olursa olsun, donanım, yazılım, çevre birimleri veya sarf malzemeleri olsun, Isparta'da Maksimum Bilgisayar, önde gelen üreticilerin binlerce ürünü için rekabetçi fiyatları sizlere sunuyor.. Bu ürünler, mükemmel bir satış sonrası kurulum ve destek hizmetleri ile desteklenmektedir.Günümüzde şirketler teknolojiyi her zamankinden daha fazla kullanıyor. Bu nedenle, bu şirketler sektöre veya dahili BT desteğine sahip olup olmadıklarına bağlı olarak farklı seviyelerde BT desteğine ihtiyaç duyarlar. Isparta'da Maksimum Bilgisayar, tüm müşterilerilerine benzersiz müşteri hizmetleri ve BT desteği sunar. Bu, her müşterinin benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. İşletmenizin sahip olduğunuz bilgisayar sistemleri ve yazılımlarından faydalanmasını sağlamak için Maksimum Bilgisayar, sizinle ve personelinizle birlikte çalışır.Maksimum Bilgisayar , kusursuz hizmete ve kişiselleştirilmiş, hızlı desteğe kendini adamış, sertifikalı teknik personele sahiptir ve bu personeller tarafından yönetilir.felsefesiyle size mümkün olan en iyi hizmeti sunar ve mevcut hedeflerinizi ve iş planlarınızı tamamlar.Günümüzün teknolojik gelişmeleri ile çoğu bilgisayar sorunu uzaktan çözülebilir. Bu nedenle Maksimum Bilgisayar yardım masası nitelikli ve deneyimli teknik peronellerden oluşmaktadır. Güvenli bir uzak bağlantı üzerinden sistemlerinize bağlanarak ve sisteminizdeki sorunları gidererek anında destek sağlayabilirler.Bu, bir dizüstü bilgisayarda ofisinizden uzaktaysanız, dünyanın hemen hemen her yerinde size yardımcı olabileceği anlamına gelir.Maksimum Bilgisayar BT destek servisi , sorunları bir felakete dönüşmeden önce belirlemek ve çözmek için gelişmiş bilgisayar servisi ve bakım ekibi ile sağlar.Bilgisayar sistemimizde , herhangi bir kesinti olmaması için uzaktan kontroller yapacak ve yerinde destek gerekiyorsa, size uygun bir zamanda bulunduğunuz yere bir teknik servis personeli ulaştırır. . Son teknoloji yardım masası biletleme sistemi ile gerekli yükseltmeler, değiştirme planları ve gerçekleştirilen kontrollerin ve çalışmaların detayları hakkında sizi bilgilendirir.Maksimum Bilgisayar Isparta'nın ve ilçelerinin her yerindeki müşterilere hem yerinde hem de uzaktan destek sağlar.Şirketiniz genişliyor, mevcut ekipmanı yükseltmek veya değiştirmek istiyorsanız, doğru ekipmanı zamanında ve bütçe dahilinde tedarik edebiliriz. Ve danışmanlık hizmetimizle, iş için doğru ekipmanı aldığınızdan emin olabiliriz. Ayrıca, ekipman yaşam döngünüzü ve bakımınızı yönetebiliriz.Verimli, güvenli ve uyumlu kalmanızı sağlamak için doğru yazılım çözümünü ve lisansları almanızı sağlayabiliriz.Örneğin:Bağlantı, yenilik ve işbirliği çağında, baskı dünyası ve matbaalar da değişiyor. Yazıcılar artık iş yerinde önemli bir rol oynayan akıllı, çok işlevli ve bağlantılı cihazlardır. Ayrıca, Yazıcı tedarik ve yönetiminize yardımcı olabiliriz.Yazdırma cihazlarınızı, tarayıcılarınızı, ve fakslarınızı yöneterek kuruluşunuzun verimliliğini, üretkenliğini ve bilgi güvenliğini geliştirmesini sağlayabiliriz.Personelin yazıcıyla ilgili sorunlara harcadığı zaman, özellikle eski donanım veya yazılımlarda can sıkıcı olabilir. Kağıt sıkışmaları, tonerlerin değiştirilmesi veya sipariş edilmesi değerli zaman ve para kaybına neden olabilir.Müşterilerimize her zaman hazırız ve çok samimi ve deneyimli ekip üyelerimiz var. Personelimiz, BT ile ilgili tehditleri sorun haline gelmeden ortadan kaldıracak uzmanlığa, deneyime ve bilgiye sahiptir. Desteğimiz anında, sınırsız uzaktan ve yardım masası desteğiyle, saha ziyaretleri ve uzun süreli arıza sürelerini ortadan kaldırmanın yanı sıra hızlı sonuçlar sunar.''Bir destek sözleşmesine ihtiyacınız olmasa bile, tavsiyelerde bulunmaktan ve geçici olarak işleri tamamlamaktan memnuniyet duyarız.Size yardım etmeyi çok isteriz.''