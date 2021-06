Başkan Başdeğirmen: Her türlü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarete genel merkez yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetimi de katılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’de 89 noktada faaliyet gösterdiklerini söylerken, dünya genelinde de 95 ülkede toplamda 225 noktada faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını aktardı. Kaan, “Isparta’ya neler katabiliriz, Belediye Başkanımızla birlikte neler yapabiliriz, yatırım alanları konularında istişarelerde bulunduk. Hedefimiz Isparta’nın kendine özgün değerleriyle markalaştırma açısından Türkiye’de daha çok tanınmasını sağlamak, yerel yönetimlerle birlikte cazibesini arttırarak dünyaya açılması için de MÜSİAD camiası olarak destekte bulunmak için buradayız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, sivil toplum kuruluşları ve MÜSİAD’ın görüş öneri ve fikirlerinin kendileri için de önem taşıdığını kaydetti. MÜSİAD’ın gerek Türkiye’de gerekse dünyada hızla ilerleyen bir dernek olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, Cezayir ve Bangladeş büyükelçilerinin Isparta’ya yaptıkları ziyaretin MÜSİAD kanalıyla gerçekleştiğini hatırlattı. Başdeğirmen, büyükelçilerin de Isparta’yı gördükten sonra yapılabilecek yatırımları kendi ülkeleri ile paylaşabileceklerini dile getirerek, “Belki bir gün Cezayir ya da Bangladeş’ten iş insanları Isparta’ya gelerek burada yatırım yapmak istiyoruz diyebilirler” şeklinde konuştu.Isparta’nın altyapısıyla, tarımı, turizmiyle, sağlığı ve eğitimiyle her türlü yatırıma hazır güzel bir şehir olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlerde yatırımcılarımıza yardımcı olmak için her zaman hazırız” dedi.Günün birinde belki de ülkeler arası değil, şehirlerarası yarışların olabileceğini dile getiren Başdeğirmen, “Bu yarışa hazır olmamız için bugünden gayretlerimizi göstermemiz lazım. Planlamaları ve hangi alanlarda daha çok büyüyebileceğiz, Isparta’mızda 10 yıl sonra ne olabilir, biz ona doğru yürüyebilir miyiz? Altyapıyı nasıl oluşturacağız. Tabi bunu işadamlarımız, işadamlarımızın mensubu olduğu odalar ve dernekler istişarelerle çalışıyorlar. Burada belediye olarak bizlerin yapabileceği konularda, bizde her zaman bunun yanındayız. MÜSİAD’ın, arkadaşlarımızın projelerine de destek vermek için her zaman hazırız. Yeter ki, bu noktada bize vazife düşsün” dedi.Güçlü ve daha büyük bir ülke olmak için çalışmanın önemine işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Elbirliği yaptığımız zaman sonuca ulaşacağımız inancındayım. Bizler birlik, beraberlikle çok güzel işler yapan bir ülkeyiz. Ekonomideki gidişatımız çok güzel. Büyüme noktasında, ihracattaki artışımız olsun. Pandemi olmasına rağmen ülkemiz ihracatta patlama yaptı. Biz Isparta olarak geçen ayla bu ayın arasında yüzde 48, bir önceki ay, geçen yılın aynı ayıyla yüzde 80 artış gösterdik. Bunlar gelişmeleri gösteriyor, dünyaya daha çok yayıldığımızı gösteriyor. Bu yayılmaların sizler gibi dernekler ve odalar tarafından altyapıların da oluştuğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızla beraber, Cumhurbaşkanımızla beraber. Biz bu gelişmelerden son derece memnunuz. Pandeminin de bitmesiyle beraber, Dünyada 17.sırada değil de ilk 10 girilecek hale gelmeye başladığımızı görüyorum. Isparta ve Türkiye olarak en güzel yere geleceğimiz inancındayım” görüşlerinde bulundu.