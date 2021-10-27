Bulvarda çalışmalar tamamlandı

Isparta Belediyesi Gölcük Yolundan yeni Zabıta Hizmet Binasına inen ve DSİ kanalının her iki yanında kalan, gidiş-geliş 7200 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip bulvarda asfalt çalışmalarını tamamladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yan yol bağlantı asfaltlarının da tamamlandığı, 206 cadde ile 205 Caddenin kesiştiği kavşaktaki düzenleme çalışmalarını inceledi. ‘Isparta’mızın en önemli bulvarlarından bir tanesi’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bulvardaki asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi.Ispartalıların bu bulvardan en güzel şekilde istifade edeceklerine inandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yan yol bağlantı çalışmalarımızı yaptık, yol çizgi çalışmalarına başlayacağız. Yol çizgilerinin ardından bulvarımız tam anlamıyla hizmete açılmış olacak” şeklinde konuştu.Yine bulvar üzerindeki kavşakta da düzenleme çalışmaları yapıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Kavşak düzenlemelerimiz de tamamlandıktan sonra yol aydınlatmalarına geçilecek, bulvarımızı güzel ve modern bir şekilde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” görüşlerinde bulundu.Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da mahallelerinin de faydalanacağı şehrin trafiğini rahatlatacak güzel bir bulvar açıldığını söyledi. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ileten Başpınar, “Yıllardır burası yazın toz, toprak, kışın çamur oluyordu. Vatandaşlar bundan oldukça zorluklar yaşıyordu. Bu bulvar sadece Fatih, Zafer, Muzaffer Türkeş mahallelerini değil, tüm şehrin trafiğini rahatlatacak. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.Bulvar üzerinde yer alan kavşaktaki sitede yöneticilik yapan Cahit Erdoğan da siteye 6 ay önce taşındıklarını ve toz içerisinde olduklarını dile getirerek, “Başkanımız bizi bundan kurtardı, büyük yardımcı oldu. Harika bir yer yapıldı. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.