EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK, UZUN SÜREDİR ÇÖZÜLEMİYEN ORMAN KADASTRO SORUNUNA NEŞTER VURUYOR

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yıllardır çözülemeyen orman kadastro sorununu çözmek üzere önemli bir adım attı. 01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6831 sayılı Orman Kanunu Ek 16. Madde kapsamında, ormanla ihtilaflı alanların sınırlarının düzenlenmesi için yönetmelik yayınlandı. Bu kapsamda, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş bir araya gelerek iş birliği anlaşmasına imza attı.

Başkan Gök, Eğirdir'de yıllardır devam eden orman mülkiyet sorununu çözmek amacıyla Belediye Kadastro ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. İlk aşamada Eğirdir'in belirlenen kapsamında kadastro yenilenmesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

*Gök, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğirdir, spor alanındaki başarılarına ek olarak şimdi de uzun yıllardır çözülemeyen orman kadastro sorununa çözüm getirmek adına harekete geçti. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16. maddesi uyarınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza edilmekte ancak tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan ve yerleşim yerine uygun olmayan alanlar belirlenerek orman sınırları dışına çıkarılabilecek."

Bu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gök, "Eğirdir Belediyesi, Kadastro Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü olarak ortak çalışmalarımızla bu kanun kapsamında sorun olan yerlerin çözüme kavuşturulması için çalışma yapıyoruz. Bu çalışma sonucunda, vatandaşlarımızın yıllardır süregelen orman kadastro sorunları çözüme kavuşacak ve bölgenin gelişimine katkı sağlanacaktır" dedi.

Başkan, aynı zamanda 3402 sayılı kadastro kanununun 22/a madde uygulamasının, tapulama ve kadastro işlemlerine ilişkin sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları düzeltmeyi amaçladığını belirtti. Bu çalışma sonucunda, tapu senetlerinin sayısal olarak ülke nirengi ağına bağlı hale geleceğini, sayısal tapusuz yerlerde kamusal kurumların görüş verememesi sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine yönelik ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 22. Eğirdir Triatlonu için atılan imzanın ardından bu sorunun da çözüm bulması, Eğirdir'in kapsamlı bir gelişimine olanak tanıyacak.

ISPARTA BELEDİYESİ - EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK









