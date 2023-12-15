KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Isparta Valiliği öncülüğünde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı. Toplantının amacı, kadına ve aile fertlerine yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri sunmaktı.Vali Baruş'un açılış konuşmasında, kadınların konumunu güçlendiren yasal düzenlemelerin şiddet olaylarına karşı toplumun duyarlılığını artırdığını ifade etti. Ayrıca, vatandaşların şiddet durumlarında yasal makamlara başvuru sayısının arttığını vurguladı. Ancak, bazı şiddet olaylarının önlenememesi ve ölüme varan trajedilere neden olmasının üzücü olduğunu belirtti.Vali Baruş, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Kadın ve çocuklar, konumlarının zayıflığı nedeniyle şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu durum, aile biriminin sarsılmasına ve toplumsal bütünlüğümüzün zayıflamasına yol açmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumsal duyarlılığı artırarak birlikte hareket etmeliyiz. Bu sadece mağdur olan kadınlarımızın değil, aynı zamanda şiddet olaylarını gören ve bilen diğer bireylerin de sorumluluğundadır."Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunulan bir sunumda, Isparta'da meydana gelen kadına yönelik şiddet olayları ve bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirildi. 2023 yılında şu ana kadar toplam 2300 şiddet mağduruna hizmet sunulduğu ve bu kişilerin yüzde 87'sinin kadın olduğu belirtildi.Üniversite öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz'in paylaştığı anket sonuçlarına göre, Isparta il merkezinde kadına yönelik şiddet olaylarının en çok yaşandığı 10 mahallede yapılan çalışmada, kadınların yüzde 32'sinin hayatlarında şiddet gördüğünü, bu kadınların yüzde 13.3'ünün ise hala şiddet görmeye devam ettiğini gösterdi.Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Sağdıç, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.