Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK,

10 Kasım dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında, ulusça saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ülkenin ve halkın içinde bulunduğu imkansızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır.

Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır.

Aramızdan ayrılışının 83. yılında, Türk Ulusu’nun gönlünde ölümsüzleşen Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı

