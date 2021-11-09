Turizmi 12 aya yayma hedefiyle bir çok çalışmanın yapıldığı Davraz Turizm Merkez’inde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında, Isparta’da faaliyet gösteren turizm acenteleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ve Isparta Kültür ve Turizm Derneği yöneticileri de hazır bulundu.Davraz özelinde Isparta turizminin masaya yatırıldığı toplantıya katılan turizm acenteleri temsilcileri tecrübeleriyle toplantıya önemli katkılar sunarak Vali Seymenoğlu ve diğer katılımcılarla görüş alış verişinde bulundular. Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi tarafından işletilen Davraz Otel Müdürü Hakan Ayberk de katılımcılara Davraz Turizm Merkezi ve otel hakkında bilgilendirmede bulundu.Davraz’da Hedef 500 Bin ZiyaretçiToplantıdaki konuşmasında kış turizmi açısından Davraz’ın büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, “Davraz, Isparta için turizmde kışı kurtaracak bir bölge. Yani kış turizmini Davraz sayesinde yaşıyoruz. Aksi takdirde kışın Isparta'ya bu gelen misafirlerin yüzde 20'sini yüzde 30’unu zor getiririz. Kayaktan dolayı başka iller ve ilçelerden Davraz'a büyük bir akım var. Kış geliyor bir ay sonra inşallah kar yağarsa Isparta ve ilçeleri turizmi Davraz'da yaşayacak. Yani bugünkü bu altyapıyla yaklaşık 250-300 bin ziyaretçinin geldiği Davraz bölgesinde emin olabilirsiniz ki bütün altyapılar tamamlandığı takdirde, oteller ve günübirlik tesisler tam anlamıyla faaliyete geçtiği takdirde ziyaretçi sayısı 400-500 bini bulacaktır.Sezon Dışında Gül ve Lavanta Denilince Akla Davraz GelecekBunun yanında Davraz’da turizmi 12 aya yayma iddiasındayız. O yüzden 500 bin metrekare alanda aylarca taş temizliği yaptık. 500 bin metrekarelik bu bölgede gül, lavanta zambak ve yaban bademi bahçeleri oluşturduk. Keçiborlu ve diğer bölgelerimizde, düz alanlarda lavantanın ve gülün çiçeklenme dönemi bittiği zaman Davraz’da başlıyor olacak. Yani ziyaretçilerimiz gül mevsimini, lavanta mevsimini biz kaçırdık mı? Dediği takdirde aklınıza hemen Davraz gelsin” diye konuştu.Ardından tüm katılımcılara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu görüş ve önerileri dinleyerek katılımcılar arasında iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.Toplantı sonunda Davraz Turizm Merkez’inde toplam 500 bin metrekarelik alanda oluşturulan gül, lavanta, zambak ve badem tarlalarında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ilgililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.