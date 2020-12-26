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Asgari ücrette karar tarihi belli oldu

Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
ISPARTA
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Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Son dakika haberi... Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplatısını pazartesi günü yapacağını açıkladı.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için son toplantı tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. 

TÜİK'TEN ÜCRET HESAPLAMASI: 2 BİN 792 LİRA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK rakamları komisyonu sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK'TEN ORTAK AÇIKLAMA
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020'de ortaklaştığımız 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:
  • 2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL
  • 2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
  • 2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
  • 2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
  • 2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
  • 2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
  • 2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
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