Gökmenoğlu’ndan "Milli Servet" Çıkışı: "Yıkmak Vebaldir, Gelin Kurtaralım!"

Isparta eski belediye başkan adayı Av. Gökmen Gökmenoğlu, 33 yıldır atıl durumda bulunan ve yıkımı gündeme gelen Isparta Kültür Merkezi binası için yetkililere seslendi: "ITKM gibi burayı da ayağa kaldırabiliriz, milli serveti heba etmeyelim."

Isparta’nın kronikleşen sorunlarından biri olan ve akıbeti yılan hikayesine dönen eski Kültür Merkezi binası için Av. Gökmen Gökmenoğlu’ndan dikkat çeken bir kurtarma çağrısı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslenen Gökmenoğlu, binanın yıkılmasının kente ve ekonomiye ihanet olacağını savundu.

"Yüzde 90'ı Tamamlanmış Bir Yapıdan Bahsediyoruz"

Gökmenoğlu, binanın mevcut durumunun sanıldığı kadar kötü olmadığını, iç aksamının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek şu detaylara dikkat çekti:

"Bu bina; kalorifer sistemlerinden ısı yalıtımına, mermer kaplamalarından ince işçiliğine kadar yaklaşık %90 oranında tamamlanmış durumda. 33 yıldır bekletiliyor olması bir ayıpken, şimdi yıkılmaya çalışılması bu ayıbı katmerleyecektir. Bu yapıyı yıkmak, hem kamu kaynaklarını çöpe atmak hem de Isparta’nın kültürel hafızasını silmektir."

ITKM Örneğiyle Umut Veren Hatırlatma

Geçmişte "25 yıl açılamaz" denilen Isparta Meydan AVM (ITKM) sürecini hatırlatan Gökmenoğlu, irade gösterildiğinde en zorlu projelerin bile şehre kazandırılabileceğini ifade etti. Kültür Merkezi’nin restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gökmenoğlu, "Gelin bu değeri kurtaralım, vebal altına girmeyelim. Milli servetimize sahip çıkalım" diyerek yerel yönetime ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

[EDİTÖR YORUMU]: Isparta’nın "Yıkım" Kolaycılığı mı, "Kazanım" İradesi mi?

Isparta’da ne zaman eski bir yapı gündeme gelse, çözüm masasında ilk sırada hep aynı kelimeyi görüyoruz: Yıkım. Gökmen Gökmenoğlu’nun çıkışı, aslında şehirdeki pek çok vatandaşın içten içe düşündüğü ancak yüksek sesle söyleyemediği bir gerçeği tokat gibi yüze çarpıyor. 33 yıl boyunca bir binayı bitirememek zaten başlı başına bir idari başarısızlık örneğiyken; içerisinde binlerce ton betonun, emeğin ve paranın olduğu bir yapıyı "çürümeye terk ettik, bari yıkalım" mantığıyla yok etmek, modern şehircilikle bağdaşmıyor.

Neden mi?

Ekonomik Kayıp: Bugün sıfırdan aynı metrekarede bir kültür merkezi yapmanın maliyeti dudak uçuklatırken, %90'ı bitmiş bir binayı yıkıp enkazını taşımak bile devasa bir külfet. Siyasal İrade Eksikliği: ITKM örneği önümüzde dururken, Kültür Merkezi’nin neden hala bir "hayalet bina" olarak kaldığı sorusu, bugüne kadarki tüm yönetimlerin üzerinde bir gölge gibi duruyor.

Gökmenoğlu'nun "Vebal altına girmeyelim" uyarısı sadece duygusal bir serzeniş değil, rasyonel bir ikazdır. Isparta'nın yeni enkaza değil, yaşayan mekanlara ihtiyacı var. Eğer bu bina teknik olarak ayakta durabiliyorsa; onu yıkmak yerine kütüphaneye, gençlik merkezine veya teknoloji atölyesine dönüştürmek "vizyon" farkıdır. Umalım ki yetkililer, yıkım kepçelerini çalıştırmadan önce bu sağduyulu sese kulak verirler.