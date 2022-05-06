GELİN ADAYLARI İÇİN HERŞEY TEK BİR MAĞAZADA!

TASARIMDA ZERAFET! MAKYAJDA GÜZELLLİK!



Bu yıl evlenecek çiftler ve düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayamayan çiftlere müjde!

Isparta'da evleneceklerin hayallerini süsleyen birbirinden şık ve özel tasarım gelinlik, nişan elbiseleri ve bindallı çeşitlerinin yer aldığı Setr-i Nur Gelinlik mağazası düğün sezonuna hazır.



Setr-i Nur, 2022 yeni sezon gelinlik, nişan elbiseleri ve bindallı çeşitleri ile evleneceklere baştan aşağı hizmet veriyor.

Birbirinden şık tasarım ürünleri ile hizmet veren Setr-i Nur Isparta şubesi yetkilisi Sena Nur Dal; “ Bir gelin adayı için baştan sona herşeyi eksiksiz düşündük. 2 katlı mağazamızda rahatlık ve konfor ön planda. Özel tasarım gelinliklerin yanı sıra nişanlık, kına kostümlerini halkımızın beğenilerine sunuyoruz. 2022 düğün sezonu için yeni modellerimizle genç kızların hayallerini süslemek amacıyla buradayız. Gerek gelinlik gerekse nişanlık kıyafetlerinde zengin ürün yelpazesi, cazip fiyatlar ile hizmet veriyoruz. 2022 düğün sezonunda hem gelin saçı ve profesyonel makyaj hem de kişiye özel gelinlik tasarımı ile gelin adaylarının hizmetindeyiz. Gelinlik alacaklar mağazamızda kendilerine uygun onlarca model gelinlik, nişan elbiseleri, bindallı ve kaftan çeşitlerini bulabilirler. Gelinlik, nişan elbiseleri ve bindallı alacakları modellerimizi görmeye mağazamıza davet ediyoruz” dedi.



Türkiye’de en fazla tercih edilen ve beğenilen gelinlik markası Setr-i Nur şimdi Isparta'da...

Detaylı ürün görselleri için Isparta Setr-i Nur'un instagram sayfasını yada www.setrinur.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.



- Saç ve Türban Tasarımı

- Profesyonel Makyaj

- Nişan, Kına, Nikâh Giysileri

- Bindallı

- Kaftan

- Gelinlik

- Kişiye özel tasarım gelinliklerin satın alınmasının yanı sıra kiralama seçenekleri de mevcut



Adres ve iletişim bilgileri:

Turan Mh. 126. Cad. No:28

( Atanur Göz Hastanesi karşısı )

Telefon:

0553 923 61 94

0551 589 98 14

İnstagram linki:

@setrinurisparta











































































































