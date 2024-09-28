Din Tüccarlığına Bir Yenisi Eklendi: ‘Şehit Kokusu’ Adı Altında Parfüm Satışı

Vatandaşların dini ve milli duygularını istismar eden bir şahıs, sosyal medyada paylaştığı videoyla tepki topladı. Söz konusu şahıs, ‘Şehit kokusu’, ‘Payitaht kokusu’, ‘Mevlana kokusu’ ve ‘Bedir kokusu’ isimleri altında parfüm sattığını duyurdu.

Tepki Çeken Satış:

Videoda, şahsın bu isimler altında parfüm satışı yaparak din ve milli duyguları istismar ettiği görülüyor. Sattığı ürünleri övgü dolu sözlerle tanıtan kişi, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda bu kokuları hazırladığını ifade etti. Online siparişler için WhatsApp hattına yönlendirme yapan şahıs, vatandaşları mağazasına da davet etti.

Din Tüccarlığı Eleştirisi:

Dini değerlerin bu şekilde ticari kazanç için kullanılması, birçok kesim tarafından din tüccarlığı olarak eleştiriliyor. Vatandaşlar, bu tür girişimlerin dini ve milli duyguların sömürülmesi anlamına geldiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.