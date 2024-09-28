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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MEB'e Talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MEB'e Talimat!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MEB'e Talimat! 53 Yıl Sonra Heybeliada Ruhban Okulu Yeniden Açılıyor

Heybeliada’daki Ruhban Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 53 yıl sonra yeniden açılma aşamasına geldi. 1971 yılında kapatılan okulun restorasyon çalışmaları hızla devam ederken, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunan basınına yaptığı açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle hız kazandığını belirtti.

Bartholomeos’tan Açıklamalar:
Patrik Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla okulun faaliyete geçme sürecinin hızlandığını ve okulun açılma eşiğinde olduklarını vurguladı. Türkiye Milli Eğitim Bakanı’nın da okulu ziyaret ettiğini belirten Bartholomeos, teknik detayların görüşüleceği yeni toplantılar yapılacağını ifade etti.

Tarihsel Süreç:
Ruhban Okulu, 1844-1971 yılları arasında Ortodoks dünyasının önemli ilahiyat merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermiş, bu süre zarfında 12 patrik yetiştirmişti. 1971’de Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapanan okul, 50 yılı aşkın süredir kapalı kalmıştı.

Son Gelişmeler:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de ziyaret ettiği okulun, tekrar faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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