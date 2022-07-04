DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ISPARTA ŞUBESİ RESMEN AÇILD

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Türkiye ve dünyada her geçen yıl daha da artan bir hızla büyüyen ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen güzellik sektörü, kadın girişimcilere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye ve yurtdışında 80'i aşkın şubesi bulunan, güzellik ve kişisel bakım sektörünün önemli markalarından Dilan Polat’ın, Isparta Şubesi çoşkuyla resmen açıldıAçılışı Dilat Polat ve eşi Engin Polat tarafından gerçekleştirilen Isparta şubesine çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Dilan Polat kendisini görmek isteyen vatandaşların sevgi seline uğradı.Açılışta konuşan Dilan Polat şunları söyledi;Daha sonra kurdela kesimi yapıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat gelen vatandaşlar, ile bol bol resim çekildi.Dilan Polat'ın Isparta Şubesinin İşletmeciliğini ise Ezgi Güngör Erem ve Zeliha Özlem Çetinkaya yapıyor.