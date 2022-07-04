Dilan Polat’tan Isparta'ya İddialı Giriş - Dilan Polat'a sevgi seli
Türkiye ve dünyada her geçen yıl daha da artan bir hızla büyüyen ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen güzellik sektörü, kadın girişimcilere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye ve yurtdışında 80'i aşkın şubesi bulunan, güzellik ve kişisel bakım sektörünün önemli markalarından Dilan Polat’ın, Isparta Şubesi çoşkuyla resmen açıldı
Açılışı Dilat Polat ve eşi Engin Polat tarafından gerçekleştirilen Isparta şubesine çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Dilan Polat kendisini görmek isteyen vatandaşların sevgi seline uğradı.
Açılışta konuşan Dilan Polat şunları söyledi; '' Türkiye ve dünyada 80'i aşkın şubemiz oldu. Ama tüm dünya genelinde büyümeye devam ediyoruz. Biz bunu yaparken her zaman sizlerin memnuniyetiyle ilerliyoruz. Binlerce kadına kendi ismim altında istihdam sağlamanın gururunu yaşıyorum. Bazen çok yoruluyorum ama en büyük güç kağnağım da bu oluyor. Ve sizler oluyor. Sizleri çok seviyorum geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.''
Daha sonra kurdela kesimi yapıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat gelen vatandaşlar, ile bol bol resim çekildi.
Dilan Polat'ın Isparta Şubesinin İşletmeciliğini ise Ezgi Güngör Erem ve Zeliha Özlem Çetinkaya yapıyor.
Adres: Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 ( Sehell Karşısı )
Rezervasyon Telefon: 0551 656 70 30
İnstagram:@dilanpolatisparta