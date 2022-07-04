-Isparta’nın ‘demiryolu’ ile ‘Akdeniz limanına’ açılması şart

-‘Serbest Bölge’ demek ‘katma değeri yüksek ürün’ demek



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Teknoloji Sanayi Bölgesi (TSB) dâhil 17 Serbest Bölge bulunuyor. Serbest Bölgeler yüzde 100 oranında ihracat odaklı çalışıyor. Buralara yarı mamul ya da mamul verildiği ân ‘ihracat’ olarak sınıflandırılıyor: Isparta’nın ihracatı eski dönemlere kıyasla iyi duruma geldi. Ancak Serbest Bölge’ye giriş açısında kapasitesinin çok çok altında…



-Katma değeri yüksek ürün

Serbest Bölge demek, ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek ürün anlamına geliyor. Bir başka söyleyişle ‘yükte hafif, pahada ağır’ ileri teknoloji ürünler sınıfına giriyor. Isparta bu bağlamda Antalya Serbest Bölge dışındaki 16 serbest bölgede neredeyse hiç yok. Bu da Isparta’nın gelecek planlaması açısından üzerinde çok düşünüp tartışması gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Isparta, ‘Gelecek Projeksiyonu’nu ileri teknoloji ve katma değeri yüksek imalâta da çevirmeli.



-Isparta-Antalya arasında YHTşart

Isparta 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya Serbest Bölge’ye 6 milyon 737 bin 63 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak- Haziran 2022 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise total 28 milyon 976 bin 85 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu veriler de gösteriyor ki Isparta, demiryolu ile Akdeniz limanına açılmalı. Bu bilgiler ışığında Isparta-Antalya arasındaki Yüksek Nitelikli Hızlı Tren (YHT) projesi, yolcunun yanı sıra yük taşımacılığına da uygun hâle getirilmeli. Isparta, demiryolu ile limana açılmalı. Mutlak surette bunun için etkin bir politika oluşturulmalıdır.



Serbest Bölge Hz.’22 Oca.-Hz.’22



Antalya Serbest B. 6.737,63 28.976,85

AHL Serbest B. - -

Bursa Serbest Bölge - -

Çorlu Avrupa S.B. - -

Denizli S.B. - -

Ege Serbest Bölgesi - 470,27

Gaziantep S.B. - -

İstanbul Endüstri ve T. - -

İzmir S.B. - -

Kayseri Serbest Bölge 79,10 380,26

Kocaeli S.B. - -

Mersin - -

Samsun - -

Trabzon - -

Trakya - -

TÜBİTAK MAM TSB. - -

Yumurtalık Serbest B. - -







