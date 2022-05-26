DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA

Dilan Polat

güzellik merkezi; Lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj uygulamaları ve kadının güzelliğini ortaya çıkaracak tüm işlemleri yapıyor.

Kadınların en temel ihtiyaçları arasında yer alan kişisel bakım hizmetleri, kuaförlük ve güzellik hizmetlerini bir arada buluşturan Dilan Polat markası, artık Isparta'da da kadınların vazgeçilmezi olacak. Aynı zamanda erkekler içinde kişisel bakım hizmetleri de bulunuyor.

Sadece

Dilan Polat

güzellik merkezlerinde bulunan ve Dilan Polat'ın patentli ve tescilli cihazları olan Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışacaksınız.

Adres: ​Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2

RezervasyonTelefon:

0551 656 70 30

İnstagram:











Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Similasyon cihazı bulunuyor. Sadece güzellik salonu değil kuaför, kalıcı makyaj ve diyetisyen hizmetleri de burada bulunuyor.Güzellik Uzmanı ve Dilan Polat Isparta Şubesi yöneticisi Ezgi Güngör Er, Isparta Haber Ajansı Muhabiri'ne yaptığı açıklamada şunlerı kaydetti.Ezgi Güngör Er;diye konuştu.Resmi açılışa Dilan Polat'ın kendisi ve camianın ünlü isimleri de katılacak.