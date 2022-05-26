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DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA

DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA
ISPARTA
G.Tarihi: 26.05.2022 02:15
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DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA 

Dünyaca ünlü güzellik ve estetik merkezi Dilan Polat Türkiye'de 78. şubesini Isparta'da açtı. Dilan Polat Isparta Şubesi,  Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 'de hizmete başladı. 

 Dilan Polat güzellik merkezi;  Lazer epilasyon, cilt bakımı,  kalıcı makyaj uygulamaları ve kadının güzelliğini ortaya çıkaracak tüm işlemleri yapıyor.
Kadınların en temel ihtiyaçları arasında yer alan kişisel bakım hizmetleri, kuaförlük ve güzellik hizmetlerini bir arada buluşturan Dilan Polat markası, artık Isparta'da da kadınların vazgeçilmezi olacak. Aynı zamanda erkekler içinde kişisel bakım hizmetleri de bulunuyor.

Sadece Dilan Polat güzellik merkezlerinde bulunan ve Dilan Polat'ın patentli ve tescilli cihazları olan Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışacaksınız.

Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Similasyon cihazı bulunuyor. Sadece güzellik salonu değil kuaför, kalıcı makyaj ve diyetisyen hizmetleri de burada bulunuyor.

Güzellik Uzmanı ve Dilan Polat Isparta Şubesi yöneticisi Ezgi Güngör Er, Isparta Haber Ajansı Muhabiri'ne yaptığı açıklamada şunlerı kaydetti.
Ezgi Güngör Er;  "Dilan Polat’ın tüm cihazları kendi üretimidir. RaspingPro mucizevi bir cihazdır . Cihaz 55 derecelik ısı frekansıyla derinin 3 mm altına inerek, yağı olduğu yerde parçalar. Tek seansta en az 3-5 cm arası incelme garantisi veriyoruz."

 "Bize gelen danışanlarımız öncelikle Dilan Polat’ın hizmet kalitesi ile karşılanacaklar. Danışanlarımıza hizmet verecek olan sadece bize ait olan cihazlarımız Rasping bölgesel zayıflama cihazı,Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı,Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışmanız İçin merkezimize bekliyoruz . Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Similasyon cihazımız da vardır . Size sadece güzellik salonu değil kuaför ve kalıcı makyaj hizmeti de veriyoruz ." diye konuştu.

Resmi açılışa Dilan Polat'ın kendisi  ve camianın ünlü isimleri de katılacak.

Adres: ​Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2
RezervasyonTelefon: 0551 656 70 30
İnstagram:@dilanpolatisparta
 
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