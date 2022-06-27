Dünya ve Türkiye çapında bir güzellik merkezi markası olan Dilan Polat Isparta'da şubesini açarak geçtiğimiz ay faaliyetlerine başlamıştı. 3 Temmuz'da da düzenlenecek olan resmi açılışa sektörün fenomen isimleri ve Dilan Polat'ın kendisi bizzat katılacak. Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin açılışına özel tüm hizmetlerinde çeşitli indirim ve kampanyalar da olacak. Tüm Isparta halkı 3 Temmuz'da açılışa davetlidir.
Adres: Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 ( Sehell Karşısı )
Rezervasyon Telefon: 0551 656 70 30
İnstagram:@dilanpolatisparta