Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde ailelere çağrıda bulundu



Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanmaya başlama açısından; 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu hatırlatarak ailelere çocuklarıyla daha yakın olmaları için çağrıda bulundu. Yapılan araştırmalar uyuşturucu madde kullanımının başlıca sebeplerinin eğitim seviyesi ve sorunlu aile yapısı olduğunu gösterirken; merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma gibi durumlar da özellikle gençleri uyuşturucuya itiyor. Verilere göre uyuşturucunun ilk temini yüzde 78 oranında “bir arkadaş veya yakın çevre” tarafından sağlanıyor.



Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR şunları söyledi:



“Yeşilay olarak, ulusal ve yerel ölçekte önleme çalışmalarımıza devam ederken bağımlılıklarla mücadele konusunda aileleri de bilinçlendirmek için projeler geliştiriyoruz. Çünkü bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip nesiller için aile ile yakın çevrenin etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla ilgili olması kadar bağımlılıklar hakkında bilgi sahibi olması ve çözüm yöntemlerinden haberdar olması da hayat kurtarır derecede önem taşıyor. 81 ilimizde ve Kıbrıs’ta toplam 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizle (YEDAM) bağımlı bireyler ile ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü vesilesiyle desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibiyle iletişim kurmaya davet ediyoruz.”



Bağımlılığından kurtulmak isteyenler yedam.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgiye erişebiliyor ve YEDAM’lara 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşarak uzman psikologlardan ücretsiz hizmet alabiliyor.





“Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez”

Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında; gençlere bağımlılıktan uzak bir yaşam çağrısı yaptığı “Bağımsız Gençlik” kampanya filmine de atıfta bulunuyor. Türkiye’nin birçok şehrinde sokak duvarlarına “Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez” yazılı sloganla bağımlılık konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor.



Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.



Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Türkiye genelinde ve KKTC’de toplam 105 yerde, bağımlı bireyler ile yakınlarına ücretsiz psikososyal hizmet desteği sağlamaktadır. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti de bulunmaktadır.



Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.

