BASIN BÜLTENİ





Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen, Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu’nun 2022 yılı birinci dönem değerlendirmeleri tamamlandı. Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan Değerlendirme Kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, aşıklık geleneğinden halk şairliğine kadar birçok alanda 500’ye yakın başvuruyu değerlendirdi.

Kurul değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, ilgili alanlarda geleneksel ve tarihi bilgiye sahip olan ve sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesini ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmesini kararlaştırdı.

Böylelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı miras taşıyıcısı sayısı toplamda 5 bin 270’e yükseldi.

Bu kapsamda Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Değerlendirme Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda “Folklorik Bebek Yapımı” alanında İlimizden Fatma ÇEVİKBAŞ Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya ve sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazanmıştır.



Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.



ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)



