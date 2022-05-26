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Isparta'nın TSE Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage

Isparta'nın TSE Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
ISPARTA 0
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PİLOT GARAGE'DA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye'nin TSE Onay Belgeli Kurumsal Ekspertiz Markası Pilot Garage'ın Isparta Şubesi memnun müşteri kitlesiyle Türkiye’de adını zirveye yazdırıyor. Güvenilir ve kaliteli hizmetiyle başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.
Isparta'da Pilot Garage Oto Ekspertiz , alım ve satım esnalarında ekspertiz hizmeti vererek; yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunuyor. 

TSE ONAYLI OTO EKSPERTİZ HİZMETİ VERİYOR
Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun yaptıkları açıklamada; “Öncelikle biz insanlara güven getirdik. Arabalarda çok büyük sıkıntılar çıkabiliyor. Dolandırıcılık olayları çok fazla...  Farklı kategorilerde ekpertiz paketimiz var, kaporta veya motor aksamı, alt takım aksamı kontrolü, DYNO testi , fren testi, süspansiyon testi ve yağ testi, bunun dışında OBD ismi verilen aracın beyin sistemine de ulaşabiliyoruz. Beyin sisteminden aracın yazılım, chip arızalarını buna ek olarak da aracın kilometresiyle bir oynama olup olmadığını tespitini yapıyoruz ve müşterilerimize sunabiliyoruz. Tam kapsamlı paketimizde bulunan motor mekanik, kaporta aksamı, iç kontroller ile de aracın detaylarına iniliyor. Türkiye’nin en büyük kurumsal  ve tarafsız firmalarından biri olduğumuz için de genellikle Isparta halkı bizi tercih ediyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün verdiği  TSE Belgesi olan nadir oto ekspertiz firmasıyız,  verdiğimiz raporlar noterlerde işleme alınıyor yani notere gittiğinizde kabul ediliyor.'' Dedi.

Adres: Sanayi mahallesi  3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon:  0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com

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