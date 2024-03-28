Fatih Portakal'dan Seçim Öncesi Sürpriz İddiaları

Yerel seçimlere son 4 gün kala gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki yayınında sürpriz beklediği illeri açıkladı. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra birçok ilde beklenmedik sonuçların yaşanabileceğini belirten Portakal, seçim öncesindeki atmosferi değerlendirdi.

İstanbul ve Ankara: İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu vurgulayan Portakal, Ankara'da ise AK Parti adayı Turgut Altınok'un geride kaldığını ifade etti. Ankara'da Mansur Yavaş: Ankara'daki yarışın Mansur Yavaş ile Turgut Bey arasında geçeceğini söyleyen Portakal, Turgut Bey'in başlangıçta bazı konularda zorlandığını ve son dönemde iktidarın sözlerine ilişkin sıkıştığını belirtti. Bu durumda Mansur Yavaş'ın farkla kazanabileceği konuşuluyor. İstanbul'da Psikolojik Üstünlük: İstanbul'da ise psikolojik üstünlüğün Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu düşünen Portakal, İmamoğlu'nun önde olduğunu ve bu nedenle iktidarın 17 Bakanını bile İstanbul'da sahaya sürdüğünü ifade etti. Sürpriz Olabilecek İller: Sürpriz olabilecek yerler arasında Bursa, Manisa, Balıkesir, Edirne, Antalya ve Hatay'ı işaret eden Portakal, Kastamonu, Niğde, Uşak gibi illerde de beklenmedik sonuçların yaşanabileceğini belirtti. Çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini de ekledi.

Fatih Portakal'ın açıklamalarıyla seçim öncesinde Türkiye'de büyük bir merak ve heyecan hakim. Son 4 günün sonucu nasıl etkileyeceği ise büyük bir merak konusu olarak devam ediyor.