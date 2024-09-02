Destek Ödemelerine %50 Zam! Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Düzenlemeyi Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni bitkisel üretim destekleme programını Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Bu programla birlikte, çiftçilere sağlanan desteklerde %50’ye varan artışlar yapıldı. İlk kez üç yıllık bir destekleme modelinin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, desteklerin kapsamı ve detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Kapsamlı Değişiklikler ve Artırılan Destekler

Bakanlık, bitkisel üretim destekleme modelinde köklü değişiklikler yaparak, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve organik-organomineral gübre kullanımı gibi alanlarda sağlanan destekleri artırdı. 2025 yılı itibarıyla, örtü altı tarım destekleri dekar başına %50 artırılarak 2.550 TL’den 3.825 TL’ye çıkarıldı. Açık alanda verilen destekler ise 870 TL’den 1.305 TL’ye yükseltildi.

Yeni Destekleme Modeli ve Kategorilere Göre Destekler

Yeni modelde, çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri sağlanacak. Temel destekler, ürünlerin üretim maliyetlerine göre kategorilere ayrılarak her kategori için belirlenen katsayılarla verilecek. 2025 yılı için bu katsayı dekara 244 TL olarak belirlendi. Temel destek kapsamında mazot maliyetinin %50’si, gübre maliyetinin ise %25’i karşılanacak.

Örneğin, 2. kategoride yer alan arpa ve buğday için dekara 317,2 TL, 3. kategorideki ayçiçeği ve fındık için dekara 366 TL, 4. kategorideki pamuk ve çeltik için ise dekara 549 TL destek sağlanacak.

Planlı Üretim ve Ek Destekler

Planlı Üretim Desteği kapsamında, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen ürünler için ek destek ödemeleri yapılacak. Bu ürünler arasında arpa, buğday, ayçiçeği, pamuk, patates ve yem bitkileri gibi stratejik ürünler yer alıyor. Süt havzalarında yem bitkisi üreten çiftçilere ise mazot ve gübre maliyetlerine ek olarak özel destekler sunulacak.

Diğer Yenilikler

Bakanlık ayrıca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği sağlayarak, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75’ini karşılayacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği %50 artırılarak 1.500 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise %104 oranında artırılarak 294.000 TL’ye yükseltildi.

Bu yeni destekleme programı, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve çiftçilerin mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı bu yeni model, üreticilere daha fazla destek sunarak sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlıyor.