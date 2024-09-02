Modem Devrine Veda: Starlink Mobil İnternet Dönemini Başlatıyor

Elon Musk, Starlink'in yeni bir dönemi başlattığını duyurdu. Artık milyonlarca kişinin kullandığı modemler tarih olacak. Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Starlink'in mobil cihazlar için doğrudan internet hizmetine başlayacağını ve bu hizmetin ilk olarak ABD’deki T-Mobile kullanıcılarına sunulacağını açıkladı. Bu gelişme, internet erişiminde devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Modemler Tarih Oluyor

Starlink, SpaceX’in dünya yörüngesindeki uyduları aracılığıyla yüksek hızlı internet sunuyor. Özellikle zayıf internet bağlantısına sahip kırsal ve uzak bölgelerde büyük bir kolaylık sağlayan Starlink, şimdi bu hizmeti doğrudan mobil cihazlara taşıyarak internet erişiminde bir devrim yaratmayı hedefliyor.

Tüm Operatörlere Yayılacak

İlk aşamada yalnızca ABD’deki T-Mobile kullanıcıları bu hizmetten yararlanacak. Ancak Musk, zamanla bu hizmetin diğer mobil operatörlere de açılacağını belirtti. Her ülkede bir operatörle başlayıp zamanla genişletilmesi planlanan bu hizmet, yakın gelecekte tüm dünyada yaygınlaşabilir.

Kesintisiz İnternet Deneyimi

SpaceX’in “Direct to Cell” programı kapsamında, 26 yeni uydu yörüngeye yerleştirildi. Bu uydular, özellikle T-Mobile’ın ABD genelindeki hizmet alanını kapsayacak ve bu bölgelerdeki kullanıcıların kesintisiz internet deneyimi yaşamasını sağlayacak. Bu iş birliği, internet erişimi konusunda yaşanan zorlukları çözmeyi ve kullanıcılar için büyük bir özgürlük sağlamayı hedefliyor.

Starlink ile T-Mobile arasındaki bu iş birliği, modem devrini sona erdirebilir ve mobil cihazlarla her yerden kesintisiz internet erişimini mümkün kılabilir.