Antalya'da Tesis İflas Etti; 45 Üretici Mağdur Oldu

Antalya'da Muz Sarartma Tesisinin İflası: 45 Üretici Mağdur Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir muz sarartma tesisi iflas etti. İflasın ardından firma sahibinin, 45 üreticiye yaklaşık 9 milyon lira ödemediği öne sürüldü. Üreticiler, alacaklarını almak için suç duyurusunda bulunup basın açıklaması yaptı.

Mağdur Üreticiler Suç Duyurusunda Bulundu

Geçen yıl kasım ve aralık aylarında muz hasadı yapan üreticiler, ürünlerini firmanın sarartma tesisine teslim etmişti. Firmanın iflasını açıklamasının ardından, Havva Taçbaş ve Rasim Gürbüz adlı üreticiler, ödemelerin yapılmadığını belirterek firma sahibine karşı suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, firma sahiplerinin yaklaşık 45 üreticiye toplamda 9 milyon lira civarında ödeme yapması gerektiğini savunuyor.

Üreticilerin Şikayetleri ve Açıklamaları

Manavgat Adliyesi önünde açıklama yapan Taçbaş, firma görevlilerinin geçen yıl kasım ve aralık ayında 800 tona yakın muz topladığını ifade etti. Kendi ürünlerinin 20 tonunu sarartma tesisine teslim ettiğini belirten Taçbaş, "Ödeme zamanı geldiğinde firma yetkilileri ortadan kayboldu. Dolandırıldığımızı anladık ve 2 yıllık emeğimiz heba oldu" dedi.

Rasim Gürbüz ise serasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 ton muzu, o dönemin şartlarına göre 301 bin liraya sattım. Ödeme vadeli olacaktı. Ancak ödeme tarihinden 5 gün önce firmanın battığını öğrendik. Manavgat'taki tanınmış kişileri referans göstererek bizi kandırdılar. Muzu kestik, ödemeyi 30 gün sonra yapacaklarına söz verdiler ama ödeme yapılmadı. 45 kişi dolandırıldı ve bazı üreticilere senet verilmiş" ifadelerini kullandı.

Yasal Süreç ve Çözüm Arayışları

Mağdur üreticiler, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki süreç başlattıklarını ve ilgili mercilere başvurduklarını belirtiyor. İflas eden firmanın, alacaklı üreticilerle yaşadığı sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım bekleniyor. Bu gelişmeler, tarımsal üretim ve ticaretin şeffaflığı ile güvenilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.