Gülbirlik Sentetik Gül Suyuna Karşı Kamu Spotu Hazırladı

Gül çiçeği ve doğal gül ürünleri üretiminde ülkemizi dünya liderliğine taşıyan Isparta’lı çiftçilerimizin oluşturduğu Gülbirlik Kooperatifi yeni çalışmaları hakkında Vali Ömer Seymenoğlu’na bilgi verdiler. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik ve beraberindeki ekip sentetik ve sahte gül suyu üretimi ve satışına karşı hazırladıkları kamu spotu çalışmasını Vali Seymenoğlu’na sundu.Bilim insanlarının, doğal gül suyunun faydalarını ve ortaya çıkaracağı olumlu etkilerini kamuoyuyla paylaşması sonucu gül suyu kullanımının önemli ölçüde artış gösterdiğinin altı çizilen görüşmede Vali Seymenoğlu tüketicileri sentetik gül suyuna karşı uyaran ve doğal gül suyunun özelliklerini anlatan kamu spotunun ilgili yerlerde yayınlanması konusunda destek olacaklarını söyledi.