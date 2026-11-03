Isparta’da 13 yaşındaki çocuğa darp iddiası!

Isparta’da 13 yaşındaki çocuğa darp iddiası!
ISPARTA
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Isparta’da 13 yaşındaki çocuğa darp iddiası!

Gülistan Mahallesi’nde yaşandığı öne sürülen olayda başından yaralanan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 63 yaşındaki kişi polis ekiplerince karakola götürüldü.

Isparta’nın Gülistan Mahallesi’nde 13 yaşındaki bir çocuğun darbedildiği iddiası üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olayda başından yaralandığı belirtilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddiaya göre olay, Gülistan Mahallesi’nde cami tuvaleti yakınında meydana geldi. 63 yaşındaki İ. U. isimli kişinin, 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı ve çocuğun başını duvara vurduğu öne sürüldü.

Mahalle muhtarı çocuğun yardımına koştu

Olayı fark eden Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan’ın çocuğun yardımına koştuğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli polis ekiplerince karakola götürüldü

Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 63 yaşındaki İ. U., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Şüphelinin ifadesinin alındığı öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan inceleme devam ediyor.

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