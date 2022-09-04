Isparta'da prefabrik, konteyner yapılarıyla ve özellikle hızlı teslimat yönüyle öne çıkan Davraz Prefabrik yeni yerine taşındı.
Davraz Prefabrik'in yeni işyeri adresi: Davraz mah. 138.cd. 3994. Sk. No:18 ISPARTA
(Tren Garı Arkası Alt Ana Yol Üzerinde)
Davraz Prefabrik
Pratik, ekonomik, estetik.
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner
Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.
Prefabrikte 21 yıllık deneyimiyle hizmetinizde.
3 GÜNDE TESLİMAT!
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı ve 3 günde teslimat!
Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteyner için Davraz Prefabrik.
Adres: Davraz mah. 138. Cd. 3994. Sk. No:18
(Tren Garı Arkası Alt Ana Yol Üzerinde)
Telefon:0506 167 38 52
Web Sitesi: www.davrazprefabrik.com
Hızlı montaj, UYGUN FİYAT…!
3 GÜNDE Teslimat...!
Keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrik’te sizleri bekliyor.